Red Bull KTM : des objectifs élevés pour la saison MotoGP 2024

Le Red Bull KTM Factory Racing Team de Brad Binder et Jack Miller vient de donner le coup d'envoi de la nouvelle saison de MotoGP avec une présentation numérique : les images officielles et les premières voix.

"J'ai le sentiment que le package est maintenant très complet et que nous avons les bonnes personnes au bon endroit. Notre line-up de pilotes me rend également très heureux", a souligné Pit Beirer lors de la présentation de l'équipe Red Bull-KTM. Tous ont progressé au cours des dernières années, a souligné le directeur de KTM Motorsport avant la huitième saison du constructeur autrichien dans la catégorie reine du MotoGP. Jusqu'à présent, on compte sept victoires en GP (cinq par Miguel Oliveira, deux par Brad Binder) et deux victoires en sprint (par Binder l'année dernière à Las Termas et Jerez).

"Nous avons célébré ces victoires et réalisé beaucoup de choses l'année dernière : quatrième place au championnat du monde des pilotes, deuxième place au championnat des constructeurs - mais il est clair que notre grand objectif et notre grand rêve est de travailler pour le titre mondial, et j'ai le sentiment que nous sommes prêts pour 2024", a déclaré Beirer sans cacher ses ambitions pour le championnat du monde.

"L'engagement est aussi fort qu'au premier jour", a ajouté Hubert Trunkenpolz, membre du conseil d'administration de KTM. "Nous n'abandonnerons pas tant que nous n'aurons pas remporté ce titre. Car c'est quelque chose que nous voulons absolument avoir et avec le temps, nous y parviendrons".

Un travail que Brad Binder aimerait bien terminer pour les Autrichiens. Le quatrième du championnat du monde de l'année dernière s'apprête à vivre sa dixième saison au total avec KTM, la cinquième dans la catégorie MotoGP. "L'évolution est à la hausse : Onzième, sixième, sixième et quatrième - je ne doute pas que nous ferons mieux que quatrième. La saison de l'année dernière a été formidable par moments, mais il y a aussi eu des moments difficiles et j'ai l'impression qu'il y avait plus à faire. Nous étions beaucoup plus compétitifs chaque week-end et toujours dans la zone de podium. Cette saison, nous pouvons faire la différence", a déclaré le Sud-Africain de 28 ans, plein d'entrain.

Son coéquipier chez Red Bull-KTM est, comme l'année dernière, Jack Miller. Il entame déjà sa dixième saison en MotoGP. Il a déjà remporté quatre victoires (une sur Honda, trois sur Ducati), mais il n'a pas encore gagné sur la RC16.

2023 a été une année d'apprentissage qui l'a fait grandir en tant que pilote et en tant que personne, a souligné l'Australien de 29 ans, qui est devenu père pour la première fois en septembre. Devenir le tout premier pilote de l'ère du MotoGP à quatre temps à triompher sur trois marques différentes est désormais son prochain grand objectif sur la piste. "Définitivement. L'année dernière, nous étions proches de la victoire le dernier jour, mais ça n'a pas marché", a déclaré Miller en référence à la finale de la saison à Valence, où il a chuté alors qu'il était en tête. "Cela n'a fait que me donner encore plus faim pour cette année".