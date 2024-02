Red Bull KTM: grandi obiettivi per la stagione 2024 della MotoGP

"Ho la sensazione che il pacchetto sia ora molto completo e che abbiamo le persone giuste al posto giusto. Anche la nostra formazione di piloti mi rende molto felice", ha sottolineato Pit Beirer alla presentazione del team Red Bull KTM. Il Direttore di KTM Motorsport ha sottolineato che tutti sono cresciuti negli ultimi anni in vista dell'ottava stagione della Casa austriaca nella classe regina della MotoGP. Finora, ci sono state sette vittorie nei GP (cinque di Miguel Oliveira, due di Brad Binder) e due vittorie in volata (di Binder lo scorso anno a Las Termas e Jerez).

"Abbiamo festeggiato queste vittorie e ottenuto molti risultati l'anno scorso: quarto posto nel Campionato Piloti, secondo posto nel Campionato Costruttori - ma naturalmente il nostro grande obiettivo e il nostro grande sogno è quello di lavorare per il titolo di Campione del Mondo, e ho la sensazione che siamo pronti per il 2024", ha detto Beirer, non nascondendo le sue ambizioni di Campionato del Mondo.

"L'impegno è forte come il primo giorno", ha aggiunto Hubert Trunkenpolz, membro del consiglio di amministrazione di KTM. "Non ci arrenderemo finché non avremo vinto questo titolo. Perché è qualcosa che vogliamo davvero, e col tempo lo raggiungeremo".

Un lavoro che Brad Binder vorrebbe portare a termine per gli austriaci. Il quarto pilota del campionato mondiale dello scorso anno sta affrontando la sua decima stagione KTM in totale, la quinta nella classe MotoGP. "Lo sviluppo è in salita: Undicesimo, sesto, sesto e quarto - non ho dubbi che faremo meglio del quarto posto. La stagione dell'anno scorso è stata a tratti fantastica, ma ci sono stati anche momenti difficili e ho la sensazione che avremmo potuto fare meglio. Eravamo molto più competitivi ogni fine settimana e sempre in zona podio. Possiamo fare la differenza in questa stagione", ha detto il 28enne sudafricano, desideroso di attaccare.

Il suo compagno di squadra alla Red Bull KTM è Jack Miller, come l'anno scorso. Sta entrando nella sua decima stagione di MotoGP. In questo periodo ha già festeggiato quattro vittorie (una con la Honda, tre con la Ducati), ma non ha ancora vinto con la RC16.

Il 29enne australiano, diventato padre per la prima volta a settembre, ha sottolineato che il 2023 è stato un anno di apprendimento in cui è cresciuto come pilota e come persona. Diventare il primo pilota in assoluto a trionfare su tre marche diverse nell'era della MotoGP a quattro tempi è ora il suo prossimo grande obiettivo in pista. "Sicuramente. L'anno scorso ci siamo andati vicini l'ultimo giorno, ma non era destino", ha detto Miller, riferendosi al finale di stagione a Valencia, quando è caduto mentre era in testa. "Questo mi ha reso ancora più affamato per quest'anno".