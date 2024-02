Red Bull KTM: Grandes objectivos para a temporada de MotoGP de 2024

A Red Bull KTM Factory Racing Team, com Brad Binder e Jack Miller, acaba de dar início à nova temporada de MotoGP com uma apresentação digital: as imagens oficiais e as primeiras vozes.

"Tenho a sensação de que o pacote está agora muito completo e que temos as pessoas certas no sítio certo. O nosso alinhamento de pilotos também me deixa muito feliz", sublinhou Pit Beirer na apresentação da equipa Red Bull KTM. O Diretor da KTM Motorsport sublinhou que todos se desenvolveram ao longo dos últimos anos antes da oitava temporada do fabricante austríaco na categoria rainha do MotoGP. Até agora, foram sete vitórias em GP (cinco de Miguel Oliveira, duas de Brad Binder) e duas vitórias em sprint (de Binder no ano passado em Las Termas e Jerez).

"Celebrámos estas vitórias e conseguimos muito no ano passado: quarto lugar no Campeonato de Pilotos, segundo lugar no Campeonato de Construtores - mas, claro, o nosso grande objetivo e o nosso grande sonho é trabalhar para o título de Campeão do Mundo, e tenho a sensação de que estamos prontos para 2024", disse Beirer, não escondendo as suas ambições no Campeonato do Mundo.

"O compromisso é tão forte como no primeiro dia", acrescentou Hubert Trunkenpolz, membro do Conselho de Administração da KTM. "Não vamos desistir até ganharmos este título. Porque é algo que queremos muito e, com o tempo, vamos consegui-lo."

Um trabalho que Brad Binder gostaria de terminar para os austríacos. O quarto classificado do campeonato do mundo do ano passado está a enfrentar a sua décima época na KTM, a quinta na classe de MotoGP. "A evolução está a apontar para cima: Décimo primeiro, sexto, sexto e quarto - não tenho dúvidas de que vamos ser melhores do que quarto. A época do ano passado foi óptima em alguns momentos, mas também houve momentos difíceis e tenho a sensação de que podíamos ter feito melhor. Fomos muito mais competitivos todos os fins-de-semana e estivemos sempre na zona do pódio. Podemos fazer a diferença esta época," disse o sul-africano de 28 anos, ansioso por atacar.

O seu companheiro de equipa na Red Bull KTM é Jack Miller, tal como no ano passado. Está a entrar na sua décima época de MotoGP. Ele já comemorou quatro vitórias nesse período (uma na Honda, três na Ducati), mas ainda não venceu na RC16.

O australiano de 29 anos, que foi pai pela primeira vez em setembro, sublinhou que 2023 foi um ano de aprendizagem em que cresceu como piloto e como pessoa. Tornar-se o primeiro piloto de sempre a triunfar em três marcas diferentes na era do MotoGP a quatro tempos é agora o seu próximo grande objetivo na pista de corrida. "Sem dúvida. Estivemos perto no último dia do ano passado, mas não era para ser," disse Miller, referindo-se ao final da época em Valência, quando caiu quando liderava. "Isso só me fez ter ainda mais fome para este ano."