Jack Miller (KTM): "Bonito o no, es divertido"

Tras la presentación digital del equipo Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller regresó de Australia de buen humor para su ronda de prensa virtual: "Como habéis visto, la moto tiene el mismo aspecto que el año pasado, todo tiene muy buena pinta. Mi bota es diferente y el diseño de mi casco también ha cambiado un poco. Estoy muy contento con el aspecto de todo".

De hecho, no hubo sorpresas en el diseño de la RC16 para la temporada 2024 de MotoGP, pero los observadores atentos se percataron rápidamente de un detalle en el look de Miller, más concretamente en sus botas Alpinestars: en la derecha, se mantuvo fiel a los colores predominantemente azules de su país natal, pero la bota izquierda es ahora roja y naranja. No había ninguna razón en particular para ello, respondió el australiano de 29 años al ser preguntado por SPEEDWEEK.com. "Sólo quería aportar un poco de variedad para que al menos se pueda reconocer el año en las fotos posteriores. A menudo he tenido la misma moto en mi carrera a lo largo de los años, en Marc VDS, Pramac y Ducati. Para que sea un poco más fácil reconocer el año, hemos hecho un pequeño cambio", sonríe.

Miller afronta su décima temporada en la categoría reina. Los últimos avances -especialmente en el ámbito de la aerodinámica- son incluso criticados por algunos observadores y personas implicadas. Jack no deja que esto le estropee la diversión: "Pilotar una MotoGP es el mejor trabajo del mundo, independientemente de la aerodinámica, los dispositivos de altura de pilotaje, los cambiaformas o como quieras llamarlos... Tener el privilegio de ser uno de los 22 pilotos de motos con más talento del mundo desde hace casi diez años ha sido un gran viaje para mí. Cada vez que me subo a esa moto, salgo del pitlane y desactivo el limitador de velocidad del pitlane, es la sensación más grande; no hay nada en el mundo que se le pueda comparar. Siempre es un placer sentarse en un monstruo así, independientemente de su forma y de si te parece bonito o no, ¡es divertido!".

El objetivo declarado del cuatro veces ganador de MotoGP (1x con Honda, 3x con Ducati) para 2024 es su primera victoria con KTM en la categoría reina, con lo que podría hacer historia como el primer piloto de la era de los cuatro tiempos de MotoGP con victorias con tres marcas diferentes. ¿Se siente preparado para ello el subcampeón del Mundo de 2023 en su segunda temporada sobre la RC16? "Hubiera estado preparado para ganar en Valencia, pero desgraciadamente todos sabemos cómo acabó aquello", dijo refiriéndose a su caída en el final de la temporada 2023. "Sólo he estado pensando en ello durante los últimos dos meses y medio".

La buena preparación durante el invierno, gracias a la intensa colaboración con el Red Bull Athlete Performance Centre, apenas se vio afectada por la fractura de escafoides que Miller sufrió durante el parón invernal -o más bien en el verano australiano- durante los entrenamientos de motocross. "Me rompí el escafoides muy poco después de llegar a casa. Estaba lloviendo, así que no quise entrenar con la moto de carretera y en su lugar hice motocross. Tuve una pequeña caída y me rompí el escafoides, pero no me di cuenta en ese momento. Recogí la moto, hice otra sesión de 20 minutos y la lavé en casa. Luego cuidé de Pip y de mi sobrino, y entonces se me hinchó bastante".

Las revisiones posteriores en el hospital confirmaron la fractura, pero bastó con una férula, ya que no se había desplazado nada. "Realmente no afectó a mi preparación y no tuve ningún problema mientras pilotaba en Sepang", aseguró "Thriller Miller".