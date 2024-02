Jack Miller (KTM) : "Beau ou pas, c'est amusant".

Après le lancement numérique de l'équipe Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller s'est exprimé avec bonne humeur depuis l'Australie pour son tour de presse virtuel : "Comme vous l'avez vu, la moto ressemble à celle de l'année dernière, tout fait une excellente impression. Ma botte est différente et le design de mon casque a aussi un peu changé. Je suis plutôt content de ce à quoi tout ressemble !"

En effet, s'il n'y a pas eu de surprise dans le design de la RC16 pour la saison MotoGP 2024, les observateurs attentifs ont rapidement remarqué un détail dans le look de Miller, plus précisément dans ses bottes Alpinestars : à droite, il est resté fidèle aux couleurs principalement bleues de son pays d'origine, mais la botte gauche est désormais rouge et orange.n interrogé par SPEEDWEEK.com, l'Australien de 29 ans a répondu qu'il n'y avait aucune raison particulière à cela. "Je voulais juste apporter un peu de changement pour que l'on puisse au moins reconnaître l'année sur les photos. Au cours de ma carrière, j'ai souvent eu la même moto au fil des années, déjà chez Marc VDS, Pramac et Ducati. Pour que ce soit un peu plus facile de reconnaître l'année, nous avons fait un petit changement", sourit-il.

Miller entame déjà sa dixième saison dans la "première classe". Certains observateurs et personnes concernées voient même d'un œil critique les derniers développements - surtout dans le domaine de l'aérodynamique. Jack ne laisse pas cela gâcher son plaisir : "Piloter une moto MotoGP est le meilleur job du monde - indépendamment de l'aérodynamique, des dispositifs de ride-height, des shapeshifters ou de tout autre nom que vous voulez leur donner... Avoir le privilège de faire partie de ces 22 motards les plus talentueux du monde, depuis maintenant presque dix ans, est pour moi un voyage formidable. Chaque fois que je pose mon cul sur cette machine, que je sors de la voie des stands et que j'éteins le limiteur de vitesse de la pitlane, c'est la sensation la plus formidable - rien d'autre au monde n'est comparable à cela. C'est toujours un plaisir de s'asseoir sur un tel monstre, quelle que soit sa forme et que l'on pense qu'il est beau ou non, c'est un plaisir !"

L'objectif déclaré du quadruple vainqueur du MotoGP (1x sur Honda, 3x sur Ducati) pour 2024 est de remporter sa première victoire KTM dans la catégorie reine, ce qui lui permettrait d'entrer dans l'histoire en devenant le premier pilote de l'ère MotoGP quatre temps à remporter des victoires sur trois marques différentes. Le onzième du championnat du monde 2023 se sent-il prêt pour cela lors de sa deuxième saison sur la RC16 ? "J'aurais déjà été prêt à gagner à Valence, mais malheureusement, nous savons tous comment cela s'est terminé", a-t-il fait référence à sa chute lors de la finale de la saison 2023. "Je n'ai pensé qu'à cela au cours des deux derniers mois et demi".

Selon lui, la bonne préparation de l'hiver, grâce à une collaboration intensive avec le Red Bull Athlete Performance Center, n'a guère été affectée par la fracture du scaphoïde dont Miller a été victime pendant la pause hivernale - ou plutôt pendant l'été austral - lors d'un entraînement de motocross. "Je me suis cassé le scaphoïde assez rapidement après mon retour à la maison. Il pleuvait, donc je n'ai pas voulu m'entraîner avec mon vélo de course et j'ai préféré faire du motocross. J'ai fait une petite chute et je me suis cassé le scaphoïde, mais je ne le savais pas à ce moment-là. J'ai ramassé ma moto, j'ai fait une autre session de 20 minutes et j'ai lavé ma moto à la maison. Je me suis ensuite occupé de Pip et de mon neveu - et c'est là que ça a gonflé assez fortement".

Les contrôles qui ont suivi à l'hôpital ont confirmé la fracture, mais une attelle a suffi car rien n'avait bougé. "Cela n'a pas vraiment affecté ma préparation non plus et je n'ai pas eu de problème en roulant à Sepang", a assuré "Thriller Miller".