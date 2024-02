Jack Miller (KTM): "Bello o no, è divertente".

Dopo il lancio digitale del team Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller era di buon umore per il suo giro stampa virtuale dall'Australia: "Come avete visto, la moto è identica a quella dell'anno scorso, tutto sembra perfetto. Il mio stivale è diverso e anche il design del casco è cambiato un po'. Sono abbastanza soddisfatto di come appare tutto!".

In effetti, non ci sono state sorprese nel design della RC16 per la stagione 2024 della MotoGP, ma gli osservatori più attenti hanno subito notato un dettaglio sul look di Miller, più precisamente sui suoi stivali Alpinestars: a destra, è rimasto fedele ai colori prevalentemente blu del suo paese d'origine, ma lo stivale sinistro è ora rosso e arancione. non c'era una ragione particolare per questo, ha risposto il 29enne australiano quando gli è stato chiesto da SPEEDWEEK.com. "Volevo solo offrire un po' di varietà, in modo da poter riconoscere l'anno nelle foto successive. Nel corso della mia carriera ho avuto spesso la stessa moto, con Marc VDS, Pramac e Ducati. Per rendere un po' più facile il riconoscimento dell'anno, abbiamo fatto un piccolo cambiamento", ha sorriso.

Miller sta entrando nella sua decima stagione nella classe regina. Gli ultimi sviluppi, soprattutto nel campo dell'aerodinamica, sono criticati da alcuni osservatori e addetti ai lavori. Jack non lascia che questo rovini il divertimento: "Guidare una MotoGP è il lavoro più bello del mondo, a prescindere dall'aerodinamica, dai dispositivi per l'altezza di guida, dai mutaforma o da come li si voglia chiamare... Avere il privilegio di essere uno dei 22 piloti di moto più talentuosi del mondo da quasi dieci anni a questa parte è stato per me un grande viaggio. Ogni volta che salgo su quella moto, esco dalla pitlane e spengo il limitatore di velocità della pitlane, è la sensazione più bella: non c'è niente di meglio al mondo. È sempre un piacere sedersi su un mostro del genere, indipendentemente dalla sua forma e dal fatto che si pensi che sia bello o meno, è divertente!".

L'obiettivo dichiarato del quattro volte vincitore della MotoGP (1 volta su Honda, 3 volte su Ducati) per il 2024 è la sua prima vittoria in KTM nella classe regina, grazie alla quale potrebbe entrare nella storia come primo pilota nell'era del MotoGP a quattro tempi con vittorie su tre marchi diversi. Il secondo classificato del Campionato del Mondo 2023 si sente pronto per questo nella sua seconda stagione in sella alla RC16? "Sarei stato pronto a vincere a Valencia, ma purtroppo sappiamo tutti com'è andata a finire", ha detto, riferendosi alla caduta nel finale della stagione 2023. "Ci sto pensando solo negli ultimi due mesi e mezzo".

La buona preparazione invernale, grazie all'intensa collaborazione con il Red Bull Athlete Performance Centre, non è stata minimamente intaccata dalla frattura dello scafoide che Miller ha subito durante la pausa invernale - o meglio nell'estate australiana - durante l'allenamento di motocross. "Mi sono rotto lo scafoide poco dopo essere tornato a casa. Pioveva, quindi non ho voluto allenarmi con la moto da strada e ho preferito fare motocross. Ho avuto una piccola caduta e mi sono rotto lo scafoide, ma in quel momento non me ne sono reso conto. Ho ripreso la moto, ho fatto un'altra sessione di 20 minuti e ho lavato la moto a casa. Poi mi sono preso cura di Pip e di mio nipote, e poi si è gonfiato parecchio".

I successivi controlli in ospedale hanno confermato la frattura, ma è stata sufficiente una stecca perché non si era spostato nulla. "Non ha influito sulla mia preparazione e non ho avuto alcun problema durante la gara di Sepang", ha assicurato "Thriller Miller".