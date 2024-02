Jack Miller (KTM): "Agradável ou não, é divertido"

O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Jack Miller, acrescenta um pouco de variedade ao design familiar com um pormenor e está determinado a escrever um pedaço da história do MotoGP com uma vitória na RC16 em 2024.

Após o lançamento da equipa digital da Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller regressou da Austrália de bom humor para a sua ronda de imprensa virtual: "Como viram, a moto parece a mesma do ano passado, tudo parece ótimo. A minha bota é diferente e o design do capacete também mudou um pouco. Estou muito contente com o aspeto de tudo!"

De facto, não houve surpresas no design da RC16 para a época de 2024 do MotoGP, mas os observadores atentos rapidamente repararam num pormenor no visual de Miller, mais concretamente nas suas botas Alpinestars: à direita, manteve-se fiel às cores predominantemente azuis do seu país natal, mas a bota esquerda é agora vermelha e laranja. não houve nenhuma razão em particular para isto, respondeu o australiano de 29 anos quando questionado pelo SPEEDWEEK.com. "Só queria dar um pouco de variedade para que, pelo menos, se possa reconhecer o ano nas fotografias. Tive muitas vezes a mesma mota na minha carreira ao longo dos anos, na Marc VDS, Pramac e Ducati. Para que seja um pouco mais fácil reconhecer o ano, fizemos uma pequena alteração", sorriu.

Miller está a entrar na sua décima época na categoria rainha. Os últimos desenvolvimentos - especialmente na área da aerodinâmica - são mesmo criticados por alguns observadores e intervenientes. Jack não deixa que isso estrague a diversão: "Pilotar uma mota de MotoGP é o melhor trabalho do mundo - independentemente da aerodinâmica, dos dispositivos de altura de condução, dos metamorfos ou do que lhes queiram chamar... Ter o privilégio de ser um dos 22 pilotos de mota mais talentosos do mundo há quase dez anos tem sido uma grande viagem para mim. Cada vez que subo para a mota, saio da via pública e desligo o limitador de velocidade da via pública, é a melhor sensação - nada no mundo se compara a isso. É sempre um prazer sentar-me num monstro destes, independentemente da sua forma e independentemente de o acharmos bonito ou não, é divertido!"

O objetivo declarado do quatro vezes vencedor do MotoGP (1x na Honda, 3x na Ducati) para 2024 é a sua primeira vitória na KTM na categoria rainha, podendo assim fazer história como o primeiro piloto na era dos quatro tempos do MotoGP com vitórias em três marcas diferentes. Será que o vice-campeão do Mundo de 2023 se sente preparado para isso na sua segunda época na RC16? "Eu estaria pronto para vencer em Valência, mas infelizmente todos sabemos como isso acabou", disse ele, referindo-se à sua queda no final da temporada de 2023. "Só tenho pensado nisso nos últimos dois meses e meio."

A boa preparação durante o inverno, graças à colaboração intensiva com o Red Bull Athlete Performance Centre, não foi afetada pela fratura do escafoide que Miller sofreu durante a pausa de inverno - ou melhor, no verão australiano - durante os treinos de motocross. "Parti o escafoide pouco depois de chegar a casa. Estava a chover, por isso não quis treinar na bicicleta de estrada e fui para o motocross. Tive um pequeno acidente e parti o escafoide, mas não me apercebi disso na altura. Peguei na minha bicicleta, fiz mais uma sessão de 20 minutos e lavei a bicicleta em casa. Depois tomei conta do Pip e do meu sobrinho - e depois inchou bastante".

Os exames subsequentes no hospital confirmaram a fratura, mas uma tala foi suficiente, uma vez que nada se tinha deslocado. "Não afectou a minha preparação e não tive qualquer problema durante a corrida em Sepang", garantiu "Thriller Miller".