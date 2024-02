Brad Binder (KTM): "Las victorias regulares son el objetivo"

El hecho de que Red Bull KTM Factory Racing quiera luchar por el título mundial en la octava temporada de MotoGP en 2024 no se pudo escuchar en la presentación virtual del equipo el lunes. Después de terminar cuarto en la general el año pasado, Brad Binder también ve una tendencia al alza y está convencido de que puede marcar la diferencia con su equipo este año.

"La primera diferencia realmente notable fue que los ingenieros mejoraron mucho el frenado de nuestro motor", dijo Binder, informando sobre el mayor progreso realizado en los test de Sepang. "Era mucho más consistente y también parecía mucho más fácil hacer ajustes en las áreas que queríamos. Lo segundo fue que mejoramos un poco el comportamiento en curva y el agarre de la rueda trasera. Son dos cosas que sin duda nos ayudarán a lo largo de la temporada. Pero aún nos queda trabajo por hacer en Qatar. Tenemos que intentar reunir todas las pequeñas cosas que hemos encontrado. Entonces tendremos una mejor idea de dónde estamos".

Personalmente, al sudafricano de 28 años le gustaría mejorar dos aspectos en particular: "Si puedo hacer las sesiones de clasificación un poco mejor, sería un gran alivio, porque es mucho más fácil cuando ya estás corriendo con los dos o tres primeros. Es un aspecto en el que me gustaría mejorar. La segunda es que quiero gestionar mejor mis neumáticos como piloto. Es importante que al final de la carrera nuestros neumáticos tengan tanta carga como los de la competencia, si no más. El año pasado, siempre tuve la impresión de que teníamos más problemas con los neumáticos. Es un aspecto clave en el que quiero trabajar: conducir igual de rápido, pero protegiendo un poco más los neumáticos. Si puedo hacerlo, confío en tener más posibilidades de estar fuerte y luchar al final de la carrera".

Sin embargo, la armada Ducati volvió a mostrarse muy fuerte en el test de Sepang, con seis representantes entre los ocho primeros. ¿Es posible para KTM competir contra los campeones del mundo de Borgo Panigale en 2024? "Está claro que todo el mundo ha dado un paso adelante. Creo que nosotros hemos dado un paso, pero eso también se aplica a los demás fabricantes. Siempre es genial ver este progreso cuando el MotoGP en su conjunto evoluciona", dijo Binder. "En lo que a nosotros respecta, sabemos cuáles son nuestros objetivos. Queremos luchar en cabeza y ojalá ganar con regularidad. Eso es lo que quiero conseguir, no sólo yo, sino por supuesto todos en KTM. Y creo que es posible".

Refiriéndose a la tabla de tiempos de Sepang, la estrella de Red Bull KTM dijo: "El último día no marqué una vuelta rápida por la mañana, tuve algunos pequeños problemas. Pero marqué un tiempo muy rápido al final, cuando hacía calor. Tengo bastante confianza en que si empezamos una persecución de tiempos en el momento adecuado como los demás, no estaremos lejos. Me siento bien, me siento cómodo y ya veremos lo que nos depara este año".

De hecho, poco antes del final del test en Malasia, Brad Binder, en séptima posición, se quedó a 0,625 segundos de los fabulosos tiempos marcados por los pilotos de Ducati en torno al defensor del título, Pecco Bagnaia, todos ellos logrados el jueves por la mañana en condiciones óptimas.

Test MotoGP Sepang, tiempos combinados (del 6 al 8 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16º Rins, Yamaha, + 1.197

17º Zarco, Honda, + 1.260

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183