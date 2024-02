Brad Binder (KTM) : "Les victoires régulières sont notre objectif".

L'as de Red Bull-KTM Brad Binder explique pourquoi son temps au tour lors du test de Sepang est plus important, ce sur quoi il travaille et ce qui le rend confiant pour le championnat du monde MotoGP 2024.

Le fait que le Red Bull KTM Factory Racing veuille se battre pour le titre mondial lors de sa huitième saison en MotoGP en 2024 n'est pas passé inaperçu lors du lancement virtuel de l'équipe lundi. Après avoir terminé quatrième au classement général l'an dernier, Brad Binder voit lui aussi une tendance à la hausse et est convaincu de pouvoir faire la différence avec son équipe cette année.

"La première différence vraiment perceptible a été que les ingénieurs ont vraiment amélioré notre frein moteur", a rapporté Binder à propos des principaux progrès réalisés lors des tests de Sepang. "Il était beaucoup plus constant et il semblait aussi beaucoup plus facile de faire des ajustements dans les domaines où nous le voulions. La deuxième chose, c'est que nous avons un peu amélioré le comportement en virage et l'adhérence de la roue arrière. Ce sont deux choses qui vont certainement nous aider au cours de la saison. Mais nous avons encore un peu de travail à faire au Qatar. Nous devons essayer de mettre en commun toutes les petites choses que nous avons trouvées. Nous aurons alors une meilleure idée de l'endroit où nous nous trouvons".

Personnellement, le Sud-Africain de 28 ans aimerait encore améliorer deux aspects en particulier : "Si je pouvais faire un peu mieux en qualifications, ce serait un soulagement massif, car c'est tellement plus facile quand tu pars déjà avec les deux ou trois meilleurs gars. C'est un domaine dans lequel je veux m'améliorer. La deuxième chose est que je veux mieux gérer mes pneus en tant que pilote. Il est important qu'à la fin de la course, il y ait encore autant dans nos pneus que chez les concurrents, si ce n'est plus. L'année dernière, j'ai toujours eu l'impression que nous avions un peu plus de mal à ce niveau-là. C'est un domaine clé sur lequel je veux travailler : aller aussi vite, mais en ménageant un peu plus le pneu. Si j'y parviens, j'ai bon espoir d'avoir de meilleures chances d'être fort et de me battre en fin de course".

L'armada Ducati s'est toutefois montrée une fois de plus très forte lors des tests de Sepang, avec six représentants dans le top 8. Est-il possible pour KTM d'affronter les champions du monde de Borgo Panigale en 2024 ? "Il est clair que tout le monde a fait un pas en avant. Je pense que nous avons fait un pas, mais c'est aussi le cas des autres constructeurs. C'est toujours cool de voir ce progrès quand le MotoGP dans son ensemble évolue", a envoyé Binder en avant. "En ce qui nous concerne, nous savons quels sont nos objectifs. Nous voulons nous battre à l'avant et, je l'espère, gagner régulièrement. C'est ce que je veux atteindre - pas seulement moi, mais bien sûr tout le monde chez KTM. Et je pense que c'est possible".

Faisantréférence à la feuille de temps de Sepang, la star de Red Bull-KTM a fait remarquer : "Le dernier jour, je n'ai pas fait de tour rapide le matin, j'ai eu quelques petits problèmes. Mais j'ai réalisé un temps très rapide à la fin, quand il faisait chaud. Je suis assez confiant, si nous lançons comme les autres une chasse au chrono au bon moment, nous ne serons pas loin. Je me sens bien, je suis à l'aise et nous verrons ce que cette année nous réserve".

En effet, juste avant la fin des essais en Malaisie, Brad Binder, septième, s'est rapproché à 0,625 seconde des temps fabuleux réalisés par les pilotes Ducati emmenés par le tenant du titre Pecco Bagnaia, tous obtenus jeudi matin dans des conditions optimales.

Tests MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183