Brad Binder (KTM): "Le vittorie regolari sono l'obiettivo".

Il fatto che il Red Bull KTM Factory Racing voglia lottare per il titolo mondiale nell'ottava stagione della MotoGP nel 2024 non poteva essere ascoltato durante la presentazione virtuale del team lunedì. Dopo il quarto posto assoluto dello scorso anno, anche Brad Binder vede una tendenza al rialzo ed è convinto di poter fare la differenza con la sua squadra quest'anno.

"La prima differenza davvero evidente è stata che gli ingegneri hanno migliorato il nostro freno motore", ha detto Binder, riferendo i maggiori progressi fatti nei test di Sepang. "Era molto più consistente e sembrava anche molto più facile fare le regolazioni nelle aree in cui volevamo. In secondo luogo, abbiamo migliorato il comportamento in curva e l'aderenza della ruota posteriore. Sono due elementi che ci aiuteranno sicuramente nel corso della stagione. Ma abbiamo ancora un po' di lavoro da fare in Qatar. Dobbiamo cercare di mettere insieme tutte le piccole cose che abbiamo trovato. Poi avremo un'idea più precisa della nostra posizione".

A livello personale, il 28enne sudafricano vorrebbe migliorare due aspetti in particolare: "Se riuscissi a migliorare un po' le sessioni di qualifica, sarebbe un enorme sollievo, perché è molto più facile quando sei già in gara con i due o tre migliori. Questa è un'area in cui vorrei migliorare. La seconda è che vorrei gestire meglio le gomme come pilota. È importante che alla fine della gara i nostri pneumatici abbiano ancora la stessa capacità degli avversari, se non di più. L'anno scorso ho sempre avuto l'impressione che abbiamo faticato un po' di più con le gomme. Questa è un'area chiave su cui voglio lavorare: guidare altrettanto velocemente, ma proteggere un po' di più le gomme. Se riuscirò a farlo, sono sicuro che avrò maggiori possibilità di essere forte e di lottare alla fine della gara".

Tuttavia, l'armata Ducati è stata ancora una volta molto forte nei test di Sepang, con sei rappresentanti nei primi otto posti. È possibile per KTM competere con i campioni del mondo di Borgo Panigale nel 2024? "È chiaro che tutti hanno fatto un passo avanti. Penso che noi abbiamo fatto un passo avanti, ma questo vale anche per gli altri costruttori. È sempre bello vedere questi progressi quando la MotoGP nel suo complesso si evolve", ha detto Binder. "Per quanto ci riguarda, sappiamo quali sono i nostri obiettivi. Vogliamo lottare davanti a tutti e speriamo di vincere regolarmente. Questo è ciò che voglio ottenere, non solo io, ma naturalmente tutti in KTM. E credo che sia possibile".

Riferendosi alla classifica dei tempi di Sepang, il pilota della Red Bull KTM ha dichiarato: "L'ultimo giorno non ho fatto un giro veloce al mattino, ho avuto qualche piccolo problema. Ma ho fatto un tempo molto veloce alla fine, quando faceva caldo. Sono abbastanza fiducioso che, se inizieremo la rincorsa al tempo giusto come gli altri, non saremo lontani. Mi sento bene, mi sento a mio agio e vedremo cosa ci riserverà quest'anno".

Infatti, poco prima della fine del test in Malesia, Brad Binder, al settimo posto, è arrivato a 0,625 secondi dai favolosi tempi fatti segnare dai piloti Ducati intorno al campione in carica Pecco Bagnaia, tutti ottenuti giovedì mattina in condizioni ottimali.

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (dal 6 all'8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183