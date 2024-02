Brad Binder (KTM): "O objetivo são as vitórias regulares"

Brad Binder, o ás da Red Bull KTM, explica porque é que o seu tempo de volta no teste de Sepang devia ser melhor classificado, no que está a trabalhar e o que o deixa confiante para o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024.

O facto de a Red Bull KTM Factory Racing querer lutar pelo título mundial na oitava temporada de MotoGP, em 2024, não foi ouvido no lançamento virtual da equipa, na segunda-feira. Depois de terminar em quarto lugar na classificação geral no ano passado, Brad Binder também vê uma tendência ascendente e está convencido de que pode fazer a diferença com a sua equipa este ano.

"A primeira diferença realmente notável foi que os engenheiros melhoraram muito a nossa travagem do motor", disse Binder, referindo-se aos maiores progressos feitos no teste de Sepang. "Era muito mais consistente e também parecia muito mais fácil fazer ajustes nas áreas em que queríamos. A segunda coisa foi que melhorámos um pouco o comportamento em curva e a aderência da roda traseira. São duas coisas que nos vão certamente ajudar ao longo da época. Mas ainda temos um pouco de trabalho a fazer no Qatar. Temos de tentar reunir todas as pequenas coisas que encontrámos. Nessa altura, teremos uma ideia melhor do ponto em que nos encontramos."

Pessoalmente, o sul-africano de 28 anos gostaria de melhorar dois aspectos em particular: "Se conseguir fazer as sessões de qualificação um pouco melhor, isso seria um grande alívio, porque é muito mais fácil quando já se está a correr com os dois ou três primeiros. Essa é uma área em que gostaria de melhorar. A segunda é que quero lidar melhor com os meus pneus enquanto piloto. É importante que, no final da corrida, os nossos pneus ainda tenham tanto ou mais do que os da concorrência. No ano passado, tive sempre a impressão de que tivemos um pouco mais de dificuldades com os nossos pneus. Esta é uma área chave em que quero trabalhar: conduzir com a mesma rapidez, mas proteger um pouco mais os pneus. Se conseguir fazer isso, estou confiante de que terei mais hipóteses de ser forte e lutar no final da corrida."

No entanto, a armada da Ducati foi mais uma vez muito forte no teste de Sepang, com seis representantes entre os oito primeiros. É possível para a KTM competir contra os campeões mundiais de Borgo Panigale em 2024? "É evidente que todos deram um passo em frente. Penso que nós demos um passo em frente, mas isso também se aplica aos outros fabricantes. É sempre bom ver este progresso quando o MotoGP como um todo evolui", disse Binder. "No que nos diz respeito, sabemos quais são os nossos objectivos. Queremos lutar na frente e esperamos ganhar regularmente. É isso que eu quero alcançar - não apenas eu, mas, claro, todos na KTM. E acredito que é possível".

Referindo-se à tabela de tempos de Sepang, a estrela da Red Bull KTM disse: "No último dia não fiz uma volta rápida de manhã, tive alguns pequenos problemas. Mas fiz um tempo muito rápido no final, quando estava quente. Estou bastante confiante de que se começarmos a perseguir o tempo na altura certa, como os outros, não estaremos longe. Sinto-me bem, sinto-me confortável e vamos ver o que este ano nos traz".

De facto, pouco antes do final do teste na Malásia, Brad Binder, em sétimo lugar, ficou a 0,625 segundos dos fabulosos tempos estabelecidos pelos pilotos da Ducati em torno do atual campeão Pecco Bagnaia, todos eles conseguidos na manhã de quinta-feira em condições óptimas.

Teste de MotoGP em Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183