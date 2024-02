Francesco Guidotti (KTM) : "Acosta a stupéfié tout le monde".

Lors de la présentation officielle de l'équipe, le directeur du team Red Bull-KTM Francesco Guidotti a parlé des objectifs et des engagements prévus sous forme de wildcard pour les pilotes d'essai, de la supériorité de Ducati et de la recrue MotoGP Pedro Acosta.

Lundi matin, Red Bull KTM Factory Racing a tenu un lancement numérique de l'équipe. Le team manager Francesco Guidotti était également de la partie. L'Italien, qui était revenu chez KTM il y a deux ans après avoir quitté Pramac Ducati, a profité de l'occasion pour s'exprimer notamment sur le déroulement des préparatifs et des essais de Sepang : "Les sensations des pilotes s'améliorent. Les temps au tour étaient fous. Il nous reste encore deux jours de test [au Qatar] pour trier les dernières pièces. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, il est presque temps de se lancer".

Guidotti a également révélé : "Nous avons fait les choses un peu différemment qu'avant la saison 2023. La base est maintenant plus solide, nous avons maintenant plutôt travaillé sur les détails. Cette fois encore, comme avant 2023, nous n'avons presque jamais donné la même moto aux pilotes. Ils n'ont donc pas toujours eu ce qu'ils auront au final. Mais cette fois, nous avons commencé à un autre niveau, nous pouvons donc être optimistes".

"Le châssis sera celui que nous avons eu en 2023 lors des cinq dernières courses", a ajouté Guidotti. "Nous avons été assez courageux de l'amener après le court test de Dani [Pedrosa] à Misano. Mais nous ne savions pas grand-chose à l'époque. Mais nous devions le faire pour acquérir cette expérience. Le meilleur test est une course. Nous devons maintenant décider de la spécification du moteur et de quelques détails aéro. Pour l'électronique, nous partons avec de nouvelles expériences. Les deux prochains jours de test seront donc très importants. Nous devrons ensuite préparer la première course", a-t-il déclaré en faisant référence au coup d'envoi du championnat du monde qui aura lieu du 8 au 10 mars sous les projecteurs de Doha.

Au sujet de la pression des pneus, Guidotti a déclaré : "La règle s'applique à tous et nous en avons tous fait l'expérience. La sanction sera une disqualification. Mais il y a encore de la place pour gérer ce sujet, si tout le monde est d'accord. Il s'agit maintenant de faire de nouvelles propositions".

En ce qui concerne les wildcards prévues pour les nobles testeurs Pol Espargaró et Dani Pedrosa, Guidotti a déclaré : "Six wildcards, c'est ce que nous pouvons potentiellement faire, mais c'est vraiment beaucoup. Je pense que nous n'en saisirons pas autant. Nous prévoyons quelques wildcards avec Pol et Dani, mais concrètement, nous n'avons pas encore pris de décision ici".

A propos du nouveau venu en MotoGP, Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3), le team manager de KTM a déclaré : "Je pense qu'il a étonné tout le monde, moi y compris ! Il ne s'agit pas seulement de la performance et de la vitesse, mais aussi de ses commentaires techniques. C'était comme s'il connaissait la moto depuis longtemps. J'ai été surpris par sa performance. Je suis très heureux qu'il fasse partie de la famille".

Red Bull KTM veut se battre jusqu'au bout pour le titre lors de la huitième saison de MotoGP. Interrogé sur la supériorité actuelle de Ducati, Guidotti a déclaré : "Nous sommes optimistes, sinon nous serions déjà battus avant le départ. Il est clair qu'il ne sera pas facile de vaincre une telle puissance. Mais il faut savoir que KTM a fait un travail incroyable. C'est de là que viennent les incroyables résultats de 2020 et 2021. Nous sommes maintenant dans la phase où tout se joue dans les détails. Nous ne devons pas chercher d'excuses, nous nous sommes améliorés. Le MotoGP est vraiment difficile - Yamaha et Honda sont là depuis plus de 20 ans et ont maintenant des problèmes. Mais c'est aussi une motivation pour nous. Nous voulons continuer à nous améliorer en 2024 et nous devons simplement essayer de battre Ducati".