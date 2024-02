Francesco Guidotti (KTM): "Acosta ha stupito tutti".

Alla presentazione ufficiale della squadra, il Team Manager di Red Bull KTM Francesco Guidotti ha parlato degli obiettivi e delle assegnazioni di wildcard previste per i collaudatori, della supremazia Ducati e del debuttante in MotoGP Pedro Acosta.

IlRed Bull KTM Factory Racing ha tenuto una presentazione digitale della squadra lunedì mattina. Era presente anche il team manager Francesco Guidotti. L'italiano, tornato in KTM da Pramac Ducati due anni fa, ha colto l'occasione per commentare la preparazione e i test di Sepang: "Il feeling dei piloti sta migliorando. I tempi sul giro sono stati pazzeschi. Abbiamo ancora due giorni di test [in Qatar] per mettere a punto le parti finali. Non c'è molto altro da dire, è quasi ora di partire".

Guidotti ha anche rivelato: "Abbiamo fatto le cose in modo un po' diverso rispetto alla stagione 2023: la base è ora più solida, abbiamo lavorato di più sui dettagli. Come prima del 2023, non abbiamo quasi mai dato ai piloti la stessa moto. Di conseguenza, non sempre hanno avuto quello che avranno alla fine. Ma questa volta siamo partiti da un livello diverso, quindi possiamo essere ottimisti".

"Il telaio sarà quello che abbiamo avuto nelle ultime cinque gare del 2023", ha aggiunto Guidotti. "Siamo stati abbastanza coraggiosi a portarlo dopo il breve test di Dani [Pedrosa] a Misano. Allora non sapevamo molto. Ma dovevamo farlo per acquisire questa esperienza. Il miglior test è una gara. Dobbiamo ancora decidere le specifiche del motore e alcuni dettagli aerodinamici. Per quanto riguarda l'elettronica, stiamo iniziando con nuove esperienze. I prossimi due giorni di test saranno quindi molto importanti. Poi dovremo anche prepararci per la prima gara", ha detto, riferendosi all'apertura del Campionato del Mondo dall'8 al 10 marzo sotto i riflettori di Doha.

Sullo stucchevole tema della pressione degli pneumatici, Guidotti ha detto: "La regola vale per tutti e tutti abbiamo avuto esperienza in merito. Ora la sanzione sarà la squalifica. Ma c'è ancora spazio per gestire la questione se tutti sono d'accordo. Ora stiamo valutando nuove proposte".

Per quanto riguarda le wildcard previste per i nobili collaudatori Pol Espargaró e Dani Pedrosa, Guidotti ha spiegato: "Sei wildcard sono quelle che potenzialmente possiamo fare, ma sono davvero tante. Non credo che ne prenderemo così tante. Stiamo pianificando alcune wildcard con Pol e Dani, ma non abbiamo ancora deciso nulla di concreto".

Per quanto riguarda il nuovo arrivato in MotoGP Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3), il team manager KTM ha detto: "Penso che abbia stupito tutti, me compreso! Non si tratta solo di prestazioni e velocità, ma anche dei suoi commenti tecnici. Era come se conoscesse la moto da molto tempo. Sono rimasto sorpreso dalle sue prestazioni. Sono molto felice che faccia parte della famiglia".

La Red Bull KTM vuole lottare per il titolo nell'ottava stagione della MotoGP fino alla fine. Alla domanda sull'attuale superiorità della Ducati, Guidotti ha detto: "Siamo ottimisti, altrimenti saremmo stati battuti prima dell'inizio. È chiaro che non sarà facile sconfiggere una forza così superiore. Ma bisogna rendersi conto che KTM ha fatto un lavoro incredibile. È da qui che sono arrivati gli incredibili risultati del 2020 e del 2021. Ora siamo nella fase in cui tutto dipende dai dettagli. Non dobbiamo trovare scuse, siamo migliorati. La MotoGP è davvero difficile: Yamaha e Honda sono in giro da più di 20 anni e ora sono in difficoltà. Ma questo è anche una motivazione per noi. Vogliamo migliorare ulteriormente nel 2024 e dobbiamo semplicemente cercare di battere la Ducati".