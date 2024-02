Francesco Guidotti (KTM): "Acosta surpreendeu toda a gente"

A Red Bull KTM Factory Racing realizou um lançamento digital da equipa na manhã de segunda-feira. O chefe de equipa Francesco Guidotti também esteve presente. O italiano, que regressou à KTM vindo da Pramac Ducati há dois anos, aproveitou a oportunidade para comentar os preparativos e os testes em Sepang: "A sensação dos pilotos está a melhorar. Os tempos por volta foram loucos. Temos mais dois dias de testes [no Qatar] para acertar as partes finais. Não há muito mais a dizer, está quase na altura de começar."

Guidotti também revelou: "Fizemos as coisas de forma um pouco diferente do que antes da época de 2023. A base é agora mais sólida, trabalhámos mais nos pormenores. Tal como antes de 2023, quase nunca demos aos pilotos a mesma mota. Como resultado, eles nem sempre tiveram o que terão no final. Mas desta vez partimos de um nível diferente, por isso podemos estar optimistas."

"O chassi será o mesmo que tivemos nas últimas cinco corridas em 2023", acrescentou Guidotti. "Fomos bastante corajosos ao trazê-lo depois do curto teste de Dani [Pedrosa] em Misano. Não sabíamos muito na altura. Mas tínhamos de o fazer para ganhar esta experiência. O melhor teste é uma corrida. Ainda temos de decidir a especificação do motor e alguns pormenores aerodinâmicos. No que diz respeito à eletrónica, estamos a começar com novas experiências. Por isso, os próximos dois dias de testes serão muito importantes. Depois, temos também de nos preparar para a primeira corrida", disse, referindo-se à abertura do Campeonato do Mundo, de 8 a 10 de março, sob as luzes de Doha.

Sobre o assunto cansativo da pressão dos pneus, Guidotti disse: "A regra aplica-se a todos e todos nós temos experiência com ela. A penalização será agora uma desqualificação. Mas ainda há espaço para gerir esta questão se todos estiverem de acordo. Estamos agora a analisar novas propostas".

Relativamente aos wildcards planeados para os nobres pilotos Pol Espargaró e Dani Pedrosa, Guidotti explicou: "Seis wildcards é o que podemos potencialmente fazer, mas é realmente muito. Acho que não vamos aceitar tantos. Estamos a planear alguns wildcards com Pol e Dani, mas ainda não decidimos nada em concreto."

Em relação ao recém-chegado ao MotoGP Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3), o chefe de equipa da KTM disse: "Acho que ele surpreendeu toda a gente - incluindo eu! Não se trata apenas de desempenho e velocidade, mas também dos seus comentários técnicos. Era como se ele conhecesse a mota há muito tempo. Fiquei surpreendido com o seu desempenho. Estou muito contente por ele fazer parte da família."

A Red Bull KTM quer lutar pelo título na oitava época de MotoGP até ao fim. Questionado sobre a atual superioridade da Ducati, Guidotti disse: "Estamos optimistas, caso contrário teríamos sido derrotados antes do início. É claro que não vai ser fácil derrotar uma força tão superior. Mas temos de perceber que a KTM tem feito um trabalho incrível. Foi daí que vieram os resultados incríveis em 2020 e 2021. Estamos agora na fase em que tudo se resume aos pormenores. Não temos de arranjar desculpas, nós melhorámos. O MotoGP é realmente difícil - a Yamaha e a Honda existem há mais de 20 anos e estão agora a lutar. Mas isso também é uma motivação para nós. Queremos melhorar ainda mais em 2024 e temos simplesmente de tentar bater a Ducati."