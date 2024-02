Marc Márquez (Ducati) : Deuil et nouvelle culture

Marc Márquez a terminé le test de Sepang àla sixième place. Après une première journée laborieuse, l'Espagnol de 30 ans a fait partie des pilotes MotoGP les plus appliqués et a fixé un temps fort à la fin, même avec de nouveaux pneus.

Interrogé sur les différences de culture et de fonctionnement entre Repsol Honda et Gresini Ducati, l'Espagnol de 30 ans a déclaré : "Plus que la culture italienne et japonaise, la différence réside dans le fait d'être une équipe d'usine ou une équipe privée. En tant qu'équipe d'usine, on a beaucoup de choses à essayer. D'une part, il faut comprendre la manière de piloter. Il faut être concentré et très précis dans les commentaires. Il s'agit de développer la moto. Maintenant, je suis dans une autre situation. Je me concentre davantage sur la manière dont je dois conduire moi-même".

Et l'octuple champion du monde d'ajouter : "Les informations ne circulent pas non plus de la même manière que chez Honda. J'ai travaillé douze ans avec l'autre équipe, il faut aussi prendre cela en considération. Honda, c'est quand même Honda, c'est le HRC et j'ai beaucoup de respect pour eux. L'une est une équipe d'usine et Gresini est une équipe privée - une équipe familiale. Mais si nous voulons nous battre au sommet, le chemin est le même dans les deux cas. Tout doit être bien organisé".

Marc et Alex Márquez ont également dû faire face à un grand deuil récemment. Juste avant le début du test IRTA, les frères ont dû digérer le décès de leur grand-père bien-aimé, dont les deux stars mondiales de la moto étaient très proches. Grand-père Ramon, qui était l'un des plus grands fans, avait toujours l'œil sur la carrière impressionnante de ses petits-enfants et les suivait avec une émotion totale. Il a atteint l'âge respectable de 92 ans. Ramon allumait même régulièrement des feux d'artifice chez lui à Cervera après les victoires de ses garçons.

Les frères Márquez avaient rendu plusieurs fois visite à leur grand-père à la maison de retraite pendant la pause hivernale. A cette occasion, ils ont toujours joué à des jeux amusants avec le robuste grand-père. Ramon est également apparu dans le documentaire d'Amazon "Marc Márquez : All In". Dans ce film, Marc promettait à son grand-père, en larmes, de gagner à nouveau après le fiasco de 2020.

Tests MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183