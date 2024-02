Marc Márquez (Ducati): Lutto e nuova cultura

Marc Márquez ha concluso i test di Sepang al 6° posto. Il 30enne spagnolo è stato uno dei piloti della MotoGP che si è impegnato di più dopo una prima giornata difficile e alla fine ha fatto segnare un ottimo tempo con le gomme nuove.

Alla domanda sulle differenze di cultura e di metodi di lavoro tra Repsol Honda e Gresini Ducati, il 30enne spagnolo ha spiegato: "Più che nella cultura italiana e giapponese, la differenza sta nel fatto di essere un factory team o un team privato. Come factory team devi provare molte cose. Da un lato, bisogna capire il modo di guidare. Bisogna essere concentrati e molto precisi nei commenti. Tutto ruota intorno all'ulteriore sviluppo della moto. Ora mi trovo in una situazione diversa. Ora mi sto concentrando maggiormente sul modo in cui devo guidare".

L'otto volte campione del mondo ha aggiunto: "Le informazioni non circolano come alla Honda. Ho lavorato con l'altro equipaggio per dodici anni, quindi bisogna tenere conto anche di questo. Honda è Honda, dopotutto, è HRC e ho un grande rispetto per loro. Uno è un team ufficiale e Gresini è un team privato, un team familiare. Ma se vogliamo lottare al vertice, il percorso è lo stesso in entrambi i casi. Tutto deve essere ben organizzato".

Anche Marc e Alex Márquez hanno dovuto affrontare una grande tristezza di recente. Poco prima dell'inizio dei test IRTA, i fratelli hanno dovuto digerire la morte dell'amato nonno, a cui le due star del motociclismo erano molto legate. Nonno Ramon, che era uno dei loro più grandi fan, ha sempre seguito le impressionanti carriere dei suoi nipoti e ha fatto il tifo per loro con grande emozione. Ha vissuto fino all'orgogliosa età di 92 anni. Ramon faceva persino esplodere regolarmente i fuochi d'artificio a casa sua, a Cervera, dopo le vittorie dei suoi ragazzi.

I fratelli Márquez hanno fatto visita al nonno nella casa di riposo diverse volte durante le vacanze invernali. Hanno sempre fatto giochi divertenti con il loro arzillo nonno. Ramon è stato anche protagonista del documentario di Amazon "Marc Márquez: All In". In esso, Marc ha promesso in lacrime al nonno che avrebbe vinto di nuovo dopo il fiasco del 2020.

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (dal 6 all'8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183