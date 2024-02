Marc Márquez (Ducati): Luto e nova cultura

Após o teste de MotoGP em Sepang, o estreante da Gresini-Ducati Marc Márquez comentou em pormenor as diferenças na forma como a Honda e a Gresini trabalham. Ele já teve de lidar com uma grande perda no período que antecedeu o teste.

Marc Márquez terminou o teste de Sepang na 6ª posição. O espanhol de 30 anos foi um dos pilotos de MotoGP que mais trabalhou depois de um primeiro dia difícil e também conseguiu um bom tempo com pneus novos no final.

Questionado sobre as diferenças de cultura e métodos de trabalho entre a Repsol Honda e a Gresini Ducati, o espanhol de 30 anos explicou: "Mais do que na cultura italiana e japonesa, a diferença é o facto de ser uma equipa de fábrica ou uma equipa privada. Como equipa de fábrica, temos de experimentar muitas coisas. Por um lado, é preciso compreender a forma de conduzir. Temos de estar concentrados e ser muito precisos nos nossos comentários. O que está em causa é o desenvolvimento da mota. Agora estou numa situação diferente. Estou agora mais concentrado na forma como tenho de me conduzir a mim próprio."

O oito vezes campeão do mundo acrescentou: "A informação não flui da mesma forma que na Honda. Trabalhei com a outra equipa durante doze anos, por isso também temos de ter isso em conta. Afinal, a Honda é a Honda - é a HRC e tenho um enorme respeito por eles. Uma é uma equipa de fábrica e a Gresini é uma equipa privada - uma equipa familiar. Mas se queremos lutar no topo, então o caminho é o mesmo em ambos os casos. Tudo tem de ser bem organizado."

Marc e Alex Márquez também tiveram de lidar com uma grande tristeza recentemente. Pouco antes do início do teste IRTA, os irmãos tiveram de digerir a morte do seu querido avô, de quem as duas estrelas do mundo do motociclismo eram muito próximas. O avô Ramon, que era um dos seus maiores fãs, acompanhou sempre a impressionante carreira dos seus netos e torceu por eles com grande emoção. Viveu até aos orgulhosos 92 anos de idade. Ramon até lançava regularmente fogo de artifício em casa, em Cervera, após as vitórias dos seus filhos.

Os irmãos Márquez visitaram o avô no lar de idosos várias vezes durante as férias de inverno. Faziam sempre jogos divertidos com o seu alegre avô. Ramon foi também apresentado no documentário da Amazon "Marc Márquez: All In". Nele, Marc prometeu em lágrimas ao avô que voltaria a ganhar depois do fiasco de 2020.

Teste de MotoGP em Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183