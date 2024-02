Pit Beirer: "KTM está preparada para la lucha por el título de MotoGP

Pit Beirer confía en la octava temporada del proyecto austriaco de MotoGP. No le preocupa que el debutante Pedro Acosta pueda causar malestar. "No hay nada mejor que una buena competición".

La tarea para Brad Binder y compañía está clara: Red Bull KTM Factory está decidido a luchar por el título de MotoGP en 2024. "Ese es el objetivo", confirma Pit Beirer. "Fuimos cuartos y el siguiente objetivo realista es subir a un piloto al podio. Pero no hemos hecho todo este esfuerzo para luego decir: 'Ya estamos contentos con un podio'. Queremos luchar por el título".

¿Qué hace que el Director de Motorsport austriaco confíe en que ha llegado el momento adecuado en la octava temporada del proyecto MotoGP? "Por supuesto, teníamos una estrategia a largo plazo para este proyecto y ya está muy claro en nuestro calendario que queremos luchar por el título en 2024 - la voluntad y los objetivos realistas, por supuesto, pueden divergir un poco, pero lo que me hace confiar: Estoy observando el proceso que está teniendo lugar aquí y puedo ver los detalles en los que seguimos mejorando y el salto que hemos dado ahora."

"Por supuesto, también soy consciente de los rivales a los que nos enfrentamos", admitió Beirer. "Pero el día que dejemos de creer que podemos convertirnos en campeones del mundo, pondremos fin al proyecto. Es cierto que tenemos el objetivo muy grande y decidido de luchar por el título. Ahora estamos cerca del punto en el que podemos unirnos permanentemente a la lucha en cabeza. Estamos preparados".

Brad Binder lidera a los pilotos de la RC16 como subcampeón del mundo del año pasado, pero el debutante Pedro Acosta también está ya en boca de todos. El Campeón del Mundo de Moto2 del año pasado se mezcló entre los 10 primeros durante los entrenamientos en Sepang y también impresionó con su enfoque en los boxes.

"He visto lo que todos habéis visto. Hizo cosas fantásticas", dijo Beirer cuando se le preguntó por el español de 19 años del equipo Red Bull GASGAS Tech3. "Ha ido mejorando en cada uno de los seis días de entrenamientos y ha terminado con un tiempo a dos décimas de su pole del año pasado. El nivel con el que empezó en esta categoría es realmente alto. Todo el mundo ha hablado de la cantidad de récords que ha batido en las otras categorías y de lo joven que es, pero siempre es interesante ver lo que ocurre realmente cuando pasas de Moto2 a MotoGP. Puede ir mejor de lo esperado, pero las cosas también pueden ser mucho más difíciles. Pero él es genial, es simplemente bueno".

"Hay un talento natural en el chico que es simplemente genial, incluso en el túnel de viento", reveló Beirer más detalles sobre el fuerte debut de Acosta en MotoGP. "Normalmente tienes que explicar a un piloto lo que debe y no debe hacer para encontrar otro detalle. Pedro simplemente se sube a la moto y lo hace todo a la perfección. Su tiempo por vuelta fue impresionante, al igual que su manera de hablar con los ingenieros. Eso puede tener el mismo valor para su futuro en el deporte que su velocidad: cómo puede transmitir lo que quiere y la puesta a punto que necesita. Eso nos impresionó más que su velocidad pura. Porque sabíamos que estaría ahí. Así que sí, es bueno".

¿Podría ser difícil para Pierer Mobility AG gestionar la situación si Acosta también es más rápido que los pilotos oficiales de Red Bull KTM, Binder y Miller? "Si Brad está en el podio y Acosta es más rápido, creo que podemos lidiar con el problema", respondió Beirer con una sonrisa. "Pero no debemos presionar demasiado a este chico, aún es joven y acaba de llegar a esta categoría. Estoy absolutamente convencido de que nos hará mejores, con respecto a los cuatro pilotos. Y no mejores porque presione a nadie. Será fuerte y todos nuestros pilotos podrán analizar sus datos y su estilo de pilotaje, igual que Pedro analizará los datos de Brad, por ejemplo. Para nosotros, no puede haber nada mejor que una buena competición entre los cuatro pilotos presionándose mutuamente. Realmente espero que ese sea nuestro mayor problema".