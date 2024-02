Pit Beirer : KTM est prêt pour la lutte pour le titre MotoGP

La mission de Brad Binder et de ses coéquipiers est claire : Red Bull KTM Factory s'est fixé pour objectif de se battre pour le titre MotoGP en 2024. "C'est l'objectif", a confirmé Pit Beirer. "Nous étions quatrièmes et le prochain objectif réaliste est d'avoir un pilote sur le podium. Mais nous n'avons pas fait tous ces efforts pour dire ensuite : 'Nous sommes déjà contents d'un podium'. Nous voulons nous battre pour le titre".

Qu'est-ce qui rend le directeur du sport automobile de l'Autrichien confiant que le moment est venu de le faire au cours de la huitième saison du projet MotoGP ? "Nous avons bien sûr eu une stratégie à long terme pour ce projet et il est déjà écrit en gros dans notre calendrier que nous voulons nous battre pour le titre en 2024 - la volonté et les objectifs réalistes peuvent bien sûr diverger un peu, mais ce qui me rend confiant : J'observe le processus qui se déroule ici et je vois dans quels détails nous continuons à nous améliorer et quel bond nous avons encore fait maintenant".

"Bien sûr, je suis également conscient des adversaires auxquels nous avons affaire", a reconnu Beirer. "Mais le jour où nous ne croirons plus que nous pouvons devenir champions du monde, nous mettrons fin au projet. Il est vrai que nous avons un objectif très important et très déterminé, celui de nous battre pour le titre. Nous sommes maintenant proches de l'endroit où l'on peut se battre en permanence devant. Nous sommes prêts".

Quatrième du championnat du monde l'an dernier, Brad Binder est en tête des pilotes de la RC16, mais la recrue Pedro Acosta est déjà sur toutes les lèvres. Le champion du monde Moto2 de l'an dernier a allègrement bousculé le top 10 lors des essais de Sepang et a également convaincu par son approche dans le box.

"J'ai vu ce que vous avez tous vu. Il a fait des choses fantastiques", a déclaré Beirer en parlant du jeune Espagnol de 19 ans du team Red Bull GASGAS Tech3. "Lors de chacune des six journées d'essais, il n'a cessé de s'améliorer pour finir avec un temps au tour inférieur de deux dixièmes au temps de pole de l'an dernier. Le niveau auquel il a débuté dans cette catégorie est vraiment élevé. Tout le monde a parlé du nombre de records qu'il a battus dans les autres catégories et de son jeune âge - mais il est toujours intéressant de voir ce qui se passe réellement quand on passe de la Moto2 à la MotoGP. Les choses peuvent se passer mieux que prévu, mais elles peuvent aussi être beaucoup plus difficiles. Mais il est génial, il est tout simplement bon".

"Il y a un talent naturel chez ce gars qui est tout simplement génial, même déjà en soufflerie", a révélé Beirer pour donner plus de détails sur les débuts en force d'Acosta en MotoGP. "Normalement, il faut expliquer à un pilote ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire pour trouver un autre détail. Pedro monte simplement sur la moto et fait tout à la perfection. Son temps au tour était impressionnant, tout comme la manière dont il a parlé avec les ingénieurs. Pour son avenir sportif, cela a peut-être autant de valeur que sa vitesse - comment il peut faire comprendre ce qu'il veut et de quels réglages il a besoin. Pour nous, c'était peut-être encore plus impressionnant que sa vitesse pure. Car nous savions qu'elle serait là. Donc oui, il est bon".

La société Pierer Mobility AG pourrait-elle avoir du mal à gérer la situation si Acosta devait également être plus rapide que les pilotes officiels Red Bull-KTM Binder et Miller ? "Si Brad est sur le podium et qu'Acosta est plus rapide, je pense que nous pourrons déjà gérer le problème", a répondu Beirer avec un sourire en coin. "Mais nous ne devons pas non plus exercer trop de pression sur ce garçon, il est encore jeune et vient juste d'arriver dans cette catégorie. Je suis absolument convaincu qu'il va nous rendre meilleurs, et ce pour les quatre pilotes. Et pas parce qu'il met la pression sur quelqu'un. Il sera fort et tous nos pilotes pourront regarder ses données et son style de conduite, tout comme Pedro, par exemple, analysera les données de Brad. Pour nous, il n'y a rien de mieux qu'une bonne compétition entre les quatre pilotes qui se poussent mutuellement. J'espère vraiment que cela deviendra notre plus gros problème".