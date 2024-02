Pit Beirer: KTM è pronta per la lotta al titolo MotoGP

Pit Beirer è fiducioso per l'ottava stagione del progetto MotoGP dall'Austria. Non teme che il debuttante Pedro Acosta possa creare disordini. "Non c'è niente di meglio di una buona competizione".

Il compito di Brad Binder e Co. è chiaro: la Red Bull KTM Factory è determinata a lottare per il titolo MotoGP nel 2024. "Questo è l'obiettivo", ha confermato Pit Beirer. "Siamo arrivati quarti e il prossimo obiettivo realistico è quello di portare un pilota sul podio. Ma non abbiamo fatto tutto questo sforzo per poi dire: 'Siamo già contenti di un podio'. Vogliamo lottare per il titolo".

Cosa rende il Direttore del Motorsport austriaco fiducioso che sia arrivato il momento giusto nell'ottava stagione del progetto MotoGP? "Naturalmente abbiamo una strategia a lungo termine per questo progetto ed è già molto chiaro nel nostro calendario che vogliamo lottare per il titolo nel 2024 - la volontà e gli obiettivi realistici possono ovviamente divergere un po', ma ciò che mi rende fiducioso: Sto osservando il processo che si sta svolgendo qui e posso vedere i dettagli in cui stiamo ancora migliorando e il salto che abbiamo fatto ora".

"Naturalmente sono anche consapevole degli avversari che abbiamo di fronte", ha ammesso Beirer. "Ma il giorno in cui non crederemo più di poter diventare campioni del mondo, chiuderemo il progetto. È vero che abbiamo l'obiettivo molto grande e determinato di lottare per il titolo. Ora siamo vicini al punto in cui possiamo unirci definitivamente alla lotta per il primo posto. Siamo pronti".

Brad Binder guida i piloti della RC16 come secondo classificato del campionato mondiale dello scorso anno, ma anche il debuttante Pedro Acosta è già sulla bocca di tutti. Il campione del mondo della Moto2 dello scorso anno ha fatto parte della top 10 durante i test di Sepang e ha impressionato anche per il suo approccio ai box.

"Ho visto quello che avete visto tutti. Ha fatto cose fantastiche", ha detto Beirer quando gli è stato chiesto del 19enne spagnolo del Team Red Bull GASGAS Tech3. "Ha fatto sempre meglio in ognuno dei sei giorni di test e ha concluso con un tempo sul giro a due decimi dalla pole dello scorso anno. Il livello da cui è partito in questa classe è davvero alto. Tutti hanno parlato di quanti record ha battuto nelle altre classi e di quanto sia giovane, ma è sempre interessante vedere cosa succede davvero quando si passa dalla Moto2 alla MotoGP. Può andare meglio del previsto, ma può anche essere molto più difficile. Ma lui è fantastico, è semplicemente bravo".

"Beirer ha rivelato ulteriori dettagli sull'ottimo debutto di Acosta in MotoGP. "Normalmente bisogna spiegare a un pilota cosa deve o non deve fare per trovare un altro dettaglio. Pedro sale sulla moto e fa tutto alla perfezione. Il suo tempo sul giro è stato impressionante, così come il modo in cui ha parlato con gli ingegneri. Questo potrebbe avere lo stesso valore della velocità per il suo futuro in questo sport: il modo in cui riesce a far capire cosa vuole e di quale set-up ha bisogno. Per noi è stato forse ancora più impressionante della sua velocità pura. Perché sapevamo che ci sarebbe stata. Quindi sì, è bravo".

Potrebbe essere difficile per Pierer Mobility AG gestire la situazione se Acosta è anche più veloce dei piloti ufficiali Red Bull KTM Binder e Miller? "Se Brad è sul podio e Acosta è più veloce, penso che possiamo gestire il problema", ha risposto Beirer con un sorriso. "Ma non dobbiamo mettere troppa pressione su questo ragazzo, che è ancora giovane e si sta affacciando a questa classe. Sono assolutamente convinto che ci migliorerà, per quanto riguarda tutti e quattro i piloti. E non perché metta pressione a qualcuno. Sarà forte e tutti i nostri piloti potranno osservare i suoi dati e il suo stile di guida, così come Pedro analizzerà i dati di Brad, per esempio. Per noi non c'è niente di meglio di una bella competizione tra i quattro piloti che si spingono a vicenda. Spero davvero che questo sia il nostro problema principale".