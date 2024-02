Pit Beirer: A KTM está pronta para a luta pelo título de MotoGP

Pit Beirer está confiante em relação à oitava temporada do projeto austríaco de MotoGP. Não está preocupado com o facto de o estreante Pedro Acosta poder causar distúrbios. "Não há nada melhor do que uma boa competição."

A tarefa de Brad Binder e companhia é clara: a Red Bull KTM Factory está determinada a lutar pelo título de MotoGP em 2024. "É esse o objetivo", confirmou Pit Beirer. "Ficámos em quarto lugar e o próximo objetivo realista é colocar um piloto no pódio. Mas não nos esforçámos tanto para depois dizer: 'Já estamos contentes com um pódio'. Queremos lutar pelo título".

O que faz com que o diretor austríaco da Motorsport esteja confiante de que chegou o momento certo na oitava época do projeto MotoGP? "Claro que tínhamos uma estratégia a longo prazo para este projeto e já está muito claro no nosso calendário que queremos lutar pelo título em 2024 - a vontade e os objectivos realistas podem, naturalmente, divergir um pouco, mas o que me deixa confiante: Estou a observar o processo que está a decorrer aqui e consigo ver os detalhes em que ainda estamos a melhorar e o salto que já demos."

"É claro que também estou ciente dos adversários que temos pela frente", admitiu Beirer. "Mas no dia em que deixarmos de acreditar que podemos nos tornar campeões mundiais, encerraremos o projeto. É verdade que temos o objetivo muito grande e determinado de lutar pelo título. Estamos agora perto do ponto em que podemos juntar-nos permanentemente à luta na frente. Estamos prontos".

Brad Binder lidera os pilotos da RC16 como vice-campeão mundial do ano passado, mas o estreante Pedro Acosta também já é o assunto da cidade. O Campeão do Mundo de Moto2 do ano passado misturou o top 10 durante os testes em Sepang e também impressionou com a sua abordagem nas boxes.

"Eu vi o que todos viram. Ele fez coisas fantásticas," disse Beirer quando questionado sobre o espanhol de 19 anos da Red Bull GASGAS Tech3 Team. "Ele melhorou cada vez mais em cada um dos seis dias de testes e terminou com um tempo de volta que ficou a dois décimos do tempo da pole do ano passado. O nível a que ele começou nesta classe é muito elevado. Toda a gente falou dos recordes que ele bateu nas outras classes e de como ele é jovem, mas é sempre interessante ver o que realmente acontece quando se passa da Moto2 para o MotoGP. Pode correr melhor do que o esperado, mas as coisas também podem ser muito mais difíceis. Mas ele é ótimo, ele é simplesmente bom."

"Há um talento natural no rapaz que é simplesmente fantástico, mesmo no túnel de vento," Beirer revelou mais pormenores sobre a forte estreia de Acosta no MotoGP. "Normalmente, é preciso explicar a um piloto o que ele deve ou não fazer para encontrar outro detalhe. O Pedro sobe para a moto e faz tudo na perfeição. O seu tempo de volta foi impressionante, tal como a forma como falou com os engenheiros. Isso pode ter o mesmo valor para o seu futuro no desporto do que a sua velocidade - a forma como ele consegue transmitir o que quer e a configuração de que precisa. Isso foi talvez ainda mais impressionante para nós do que a sua velocidade pura. Porque sabíamos que isso iria acontecer. Por isso, sim, ele é bom".

Poderá ser difícil para a Pierer Mobility AG gerir a situação se Acosta também for mais rápido do que os pilotos de fábrica da Red Bull KTM, Binder e Miller? "Se Brad estiver no pódio e Acosta for mais rápido, acho que podemos lidar com o problema", respondeu Beirer com um sorriso. "Mas não devemos colocar demasiada pressão sobre este miúdo, ele ainda é jovem e está a entrar nesta classe. Estou absolutamente convencido de que ele nos vai tornar melhores, no que diz respeito aos quatro pilotos. E não melhor porque está a pressionar alguém. Ele vai ser forte e todos os nossos pilotos vão poder olhar para os seus dados e para o seu estilo de pilotagem, tal como o Pedro vai analisar os dados do Brad, por exemplo. Para nós, não pode haver nada melhor do que uma boa competição entre os quatro pilotos que se estão a pressionar uns aos outros. Espero sinceramente que esse seja o nosso maior problema."