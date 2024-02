En direct : Dévoilement du design 2024 de Repsol Honda

Joan Mir et Luca Marini apparaissent pour la première fois ce mardi dans les nouvelles couleurs Repsol-Honda. Les fans de MotoGP pourront voir à quel point le design a changé après l'ère Márquez à partir de 9h30 en direct sur SPEEDWEEK.com.

Avec le départ de Marc Márquez, la livrée de la RC213V d'usine devrait connaître des changements majeurs pour la première fois depuis longtemps. Red Bull s'est retiré (et sponsorisera à nouveau Tech3 en 2024). Le sponsor titre Repsol reste certes à bord, mais on a entendu dire en Espagne que l'entreprise pétrolière a renégocié les conditions économiques sans le sextuple champion de MotoGP dans l'équipe et qu'elle donnerait par conséquent moins le ton sur le carénage.

Les observateurs attentifs l'ont déjà remarqué à Sepang : L'inscription "Honda" dominait sur le carénage noir des essais, tandis que le sponsor principal de longue date "Repsol" - depuis 1995, le HRC et le groupe espagnol sont fermement liés dans la "première classe" - a été réduit et déplacé plus bas.

L'ampleur du changement de design de Repsol-Honda pour la saison MotoGP 2024 sera révélée ce mardi chez Warner Music à Madrid, la capitale espagnole. La présentation de l'équipe avec l'ancien champion du monde Joan Mir (26) et la nouvelle recrue Luca Marini (26) débutera à 9h30.



Les fans pourront suivre l'événement en direct sur SPEEDWEEK.com :