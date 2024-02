Em direto: Revelação do design da Repsol Honda 2024



por Nora Lantschner - Automatic translation from German

X/@HRC_MotoGP

Joan Mir e Luca Marini vão usar as novas cores da Repsol Honda pela primeira vez esta terça-feira. Os fãs do MotoGP podem ver o quanto o design mudou desde a era Márquez em direto no SPEEDWEEK.com a partir das 9h30.

