Premières images : Nouvelles couleurs HRC pour Mir et Marini

L'équipe d'usine Repsol Honda, dirigée par Joan Mir et Luca Marini, vient de dévoiler à Madrid le secret de ses nouvelles couleurs pour la saison MotoGP 2024 - et le design a effectivement beaucoup changé.

Depuis 1995, le HRC et Repsol participent ensemble à la catégorie supérieure du championnat du monde de motocyclisme. En 2024, le tandem entamera donc sa 30e saison commune. Pendant des années, les fans de Honda ont été convaincus que les couleurs orange et rouge caractéristiques du géant pétrolier et de son emblème Marc Márquez ne seraient pas modifiées. Le départ prématuré de l'octuple champion du monde à la fin de la saison 2023 - après onze ans, six titres MotoGP, cinq triples couronnes, 59 victoires en GP, 101 podiums et 64 pole positions - a marqué la fin d'une époque.

Cela se reflète également dans la nouvelle livrée de la RC213V d'usine pour la saison MotoGP 2024, qui a été dévoilée mardi matin avec un show lumineux spectaculaire chez Warner Bros à Madrid, la capitale espagnole. Avec Red Bull, un sponsor important a complètement disparu de l'habillage. Repsol, qui a donné son nom à la marque, est resté à bord, mais ne domine plus le design. Le bleu HRC revient en force à la place. Le look est complété par beaucoup de noir (également sur les jantes) et des accents blancs.

Les succès de Repsol Honda dans la "première classe" (depuis 1995)

15 titres de champion du monde :

6 Marc Márquez : 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

4 Mick Doohan : 1995, 1996, 1997, 1998

2 Valentino Rossi : 2002, 2003

1 Casey Stoner : 2011

1 Nicky Hayden : 2006

1 Alex Crivillé : 1999



183 victoires en GP :

Marc Márquez : 59

Mick Doohan : 35

Dani Pedrosa : 31

Valentino Rossi : 20

Casey Stoner : 15

Alex Crivillé : 14

Tadayuki Okada : 4

Nicky Hayden : 3

Andrea Dovizioso : 1

Tohru Ukawa : 1



455 podiums :

Dani Pedrosa : 112

Marc Márquez : 101

Mick Doohan : 48

Alex Crivillé : 44

Valentino Rossi : 31

Casey Stoner : 26

Nicky Hayden : 25

Tadayuki Okada : 21

Andrea Dovizioso : 15

Tohru Ukawa : 10

Sete Gibernau : 5

Max Biaggi : 4

Alex Barros : 4

Takuma Aoki : 3

Shinichi Itoh : 2

Alex Márquez : 2

Pol Espargaró : 2