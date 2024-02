Prime immagini: Nuovi colori HRC per Mir e Marini

Il team ufficiale Repsol Honda guidato da Joan Mir e Luca Marini ha appena svelato a Madrid il segreto dei nuovi colori per la stagione 2024 della MotoGP - e il design è effettivamente cambiato in modo significativo.

HRC e Repsol gareggiano insieme nella classe più alta del Campionato del Mondo di Motociclismo dal 1995, e la coppia entrerà nella loro 30a stagione insieme nel 2024. Per anni i fan di Honda hanno saputo che i caratteristici colori arancione e rosso del gigante degli oli minerali e della figura di Marc Márquez non sarebbero stati stravolti. La partenza anticipata dell'otto volte campione del mondo al termine della stagione 2023 - dopo undici anni, sei titoli della MotoGP, cinque triple crown, 59 vittorie nei GP, 101 podi e 64 pole position - ha segnato la fine di un'era.

Questo si riflette anche nella nuova livrea della RC213V ufficiale per la stagione 2024 della MotoGP, che è stata svelata martedì mattina con uno spettacolare spettacolo di luci al Warner Bros nella capitale spagnola Madrid. La Red Bull, uno sponsor importante, è scomparsa completamente dai rivestimenti. Anche se Repsol è rimasta a bordo, non domina più il design. Al contrario, il blu HRC fa il suo ritorno in primo piano. Il look è completato da molti accenti neri (anche sui cerchi) e bianchi.

I successi di Repsol Honda nella classe regina (dal 1995)

15 titoli mondiali:

6 Marc Márquez: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

4 Mick Doohan: 1995, 1996, 1997, 1998

2 Valentino Rossi: 2002, 2003

1 Casey Stoner: 2011

1 Nicky Hayden: 2006

1 Alex Crivillé: 1999



183 vittorie di GP:

Marc Márquez: 59

Mick Doohan: 35

Dani Pedrosa: 31

Valentino Rossi: 20

Casey Stoner: 15

Alex Crivillé: 14

Tadayuki Okada: 4

Nicky Hayden: 3

Andrea Dovizioso: 1

Tohru Ukawa: 1



455 posti sul podio:

Dani Pedrosa: 112

Marc Márquez: 101

Mick Doohan: 48

Alex Crivillé: 44

Valentino Rossi: 31

Casey Stoner: 26

Nicky Hayden: 25

Tadayuki Okada: 21

Andrea Dovizioso: 15

Tohru Ukawa: 10

Sete Gibernau: 5

Max Biaggi: 4

Alex Barros: 4

Takuma Aoki: 3

Shinichi Itoh: 2

Alex Márquez: 2

Pol Espargaró: 2