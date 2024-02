Primeiras imagens: Novas cores HRC para Mir e Marini

A HRC e a Repsol competem juntas na classe mais alta do Campeonato do Mundo de Motociclismo desde 1995, e a dupla entrará na sua 30ª época em conjunto em 2024. Durante anos, os fãs da Honda sabiam que as cores laranja e vermelha características do gigante do óleo mineral e da figura de proa Marc Márquez não seriam abaladas. A partida antecipada do oito vezes campeão do mundo no final da época de 2023 - após onze anos, seis títulos de MotoGP, cinco triplas coroas, 59 vitórias em GP, 101 pódios e 64 pole positions - marcou o fim de uma era.

Isto também se reflecte na nova pintura da RC213V de fábrica para a temporada de MotoGP de 2024, que foi revelada na terça-feira de manhã com um espetacular espetáculo de luzes na Warner Bros, em Madrid, capital de Espanha. A Red Bull, um importante patrocinador, desapareceu completamente dos painéis. Embora a Repsol tenha permanecido a bordo, já não domina o design. Em vez disso, o azul HRC regressa de forma proeminente. O visual é complementado por uma grande quantidade de preto (incluindo nas jantes) e detalhes em branco.

Os sucessos da Repsol Honda na categoria rainha (desde 1995)

15 títulos de campeão do mundo:

6 Marc Márquez: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

4 Mick Doohan: 1995, 1996, 1997, 1998

2 Valentino Rossi: 2002, 2003

1 Casey Stoner: 2011

1 Nicky Hayden: 2006

1 Alex Crivillé: 1999



183 vitórias em GPs:

Marc Márquez: 59

Mick Doohan: 35

Dani Pedrosa: 31

Valentino Rossi: 20

Casey Stoner: 15

Alex Crivillé: 14

Tadayuki Okada: 4

Nicky Hayden: 3

Andrea Dovizioso: 1

Tohru Ukawa: 1



455 lugares no pódio:

Dani Pedrosa: 112

Marc Márquez: 101

Mick Doohan: 48

Alex Crivillé: 44

Valentino Rossi: 31

Casey Stoner: 26

Nicky Hayden: 25

Tadayuki Okada: 21

Andrea Dovizioso: 15

Tohru Ukawa: 10

Sete Gibernau: 5

Max Biaggi: 4

Alex Barros: 4

Takuma Aoki: 3

Shinichi Itoh: 2

Alex Márquez: 2

Pol Espargaró: 2