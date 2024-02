La nouvelle ère Repsol-Honda dans l'ombre de Marc Márquez

De 2013 à 2023, Marc Márquez a marqué de son empreinte l'histoire de Repsol Honda dans la catégorie reine avec six titres MotoGP, 59 victoires en GP, 101 podiums et 64 pole positions. Après des blessures et des années laborieuses sur une RC213V en difficulté, l'Espagnol de bientôt 31 ans a fait ses adieux prématurés à la Honda Racing Corporation à la fin de la saison 2023 et a pris un nouveau départ à la place dans l'équipe privée de clients Ducati de Gresini Racing sur une GP23 de la saison précédente.

Son coéquipier de l'année dernière Joan Mir et son successeur Luca Marini se sont montrés pour la première fois mardi à Madrid dans un look Repsol-Honda fortement renouvelé - là aussi, le départ de la superstar Márquez joue un rôle, car Repsol a ensuite renégocié les conditions économiques de la collaboration qui durait depuis 30 saisons - et ont dû en même temps se poser une fois de plus des questions sur la figure de proue de longue date de Honda.

"La vérité, c'est que je n'ai pas pensé à Marc de toute l'année. C'est plus quelque chose dont les gens de l'extérieur parlent", a déclaré Mir, très calme. "L'objectif principal ici devrait être de se battre au plus haut niveau, indépendamment des pilotes qui ont fait partie de l'équipe ces dernières années. Avec ou sans Marc, nous devons nous battre, c'est tout".

"Je suis d'accord avec Joan", a ajouté Marini. "Marc a écrit l'histoire avec Honda, il a fait de grandes choses - et je veux faire de même. Je suis parfaitement conscient du travail que je dois accomplir pour y parvenir et je suis totalement concentré sur ce point. Une nouvelle ère a maintenant commencé pour Honda".

La dernière victoire de Repsol-Honda - par Marc Márquez - remonte au 24 octobre 2021 (Alex Rins a remporté le GP du Texas en 2023 sur la LCR-Honda).

A quand la première victoire pour le nouveau duo d'usine ? "J'aimerais le savoir", a répondu le team manager de Repsol Honda, Alberto Puig. "Nous devons être réalistes, nous venons de sa position de faiblesse, les années précédentes nous n'étions pas très bons pour de nombreuses raisons. Maintenant, nous avons vu que nous avons posé les bases pour commencer à rattraper notre retard. Nous espérons vraiment pouvoir réduire l'écart durant la première moitié de la saison. Ce serait formidable si Joan et Luca pouvaient encore se battre pour le podium avant la pause estivale".

Revenir sur la voie de la victoire est l'objectif que Repsol Honda et le nouveau duo de pilotes partagent pour 2024. "C'est ce à quoi nous travaillons et c'est ce sur quoi nous nous concentrons", a confirmé Puig.

Marc Márquez lui-même, et non des moindres, a laissé une porte ouverte à un retour chez HRC en soulignant à plusieurs reprises qu'il espérait que les chemins se croisent à nouveau à l'avenir avec sa famille de longue date. Interrogé directement par un collègue espagnol à Madrid sur le fait de savoir si le sextuple champion de MotoGP reviendrait en 2025 si la RC213V s'avérait compétitive, Puig a répondu sans détour : "Je vais aussi le dire très directement, je ne sais pas".

Les succès de Repsol Honda dans la "première classe" (depuis 1995)

15 titres de champion du monde :

6 Marc Márquez : 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

4 Mick Doohan : 1995, 1996, 1997, 1998

2 Valentino Rossi : 2002, 2003

1 Casey Stoner : 2011

1 Nicky Hayden : 2006

1 Alex Crivillé : 1999



183 victoires en GP :

Marc Márquez : 59

Mick Doohan : 35

Dani Pedrosa : 31

Valentino Rossi : 20

Casey Stoner : 15

Alex Crivillé : 14

Tadayuki Okada : 4

Nicky Hayden : 3

Andrea Dovizioso : 1

Tohru Ukawa : 1



455 podiums :

Dani Pedrosa : 112

Marc Márquez : 101

Mick Doohan : 48

Alex Crivillé : 44

Valentino Rossi : 31

Casey Stoner : 26

Nicky Hayden : 25

Tadayuki Okada : 21

Andrea Dovizioso : 15

Tohru Ukawa : 10

Sete Gibernau : 5

Max Biaggi : 4

Alex Barros : 4

Takuma Aoki : 3

Shinichi Itoh : 2

Alex Márquez : 2

Pol Espargaró : 2