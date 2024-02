La nuova era Repsol Honda all'ombra di Marc Márquez

Dal 2013 al 2023, Marc Márquez ha giocato un ruolo fondamentale nel plasmare la storia di Repsol Honda nella classe regina con sei titoli MotoGP, 59 vittorie di GP, 101 podi e 64 pole position. Dopo la sofferenza per gli infortuni e gli anni problematici in sella a una RC213V vacillante, il 31enne spagnolo ha dato l'addio anticipato alla Honda Racing Corporation al termine della stagione 2023 e ha invece azzardato un nuovo inizio nel team privato Ducati clienti di Gresini Racing su una GP23 della stagione precedente.

Ilsuo compagno di squadra dello scorso anno, Joan Mir, e il suo successore, Luca Marini, sono apparsi per la prima volta a Madrid martedì con la livrea Repsol Honda pesantemente rinnovata - la partenza della superstar Márquez ha avuto un ruolo anche in questo caso, dato che Repsol ha successivamente rinegoziato i termini economici della collaborazione trentennale - e allo stesso tempo hanno dovuto affrontare ancora una volta le domande sulla figura di lunga data della Honda.

"La verità è che non ho pensato a Marc per tutto l'anno. È più una cosa di cui parlano le persone all'esterno", ha detto Mir, mantenendo la calma. "L'obiettivo principale deve essere quello di lottare al massimo livello, indipendentemente dai piloti che hanno fatto parte della squadra negli ultimi anni. Con o senza Marc, dobbiamo lottare, tutto qui".

"Sono d'accordo con Joan", ha commentato Marini. "Marc ha fatto la storia della Honda, ha fatto grandi cose e io voglio fare lo stesso. Sono pienamente consapevole del lavoro che devo fare per raggiungere questo obiettivo e sono concentrato su questo. È iniziata una nuova era per la Honda".

L'ultima vittoria di Repsol Honda - quella di Marc Márquez - risale al 24 ottobre 2021 (Alex Rins vinse il GP del Texas 2023 con la Honda LCR).

Quando ci sarà la prima vittoria per il nuovo duo ufficiale? "Vorrei saperlo", ha risposto il Team Manager di Repsol Honda Alberto Puig. "Dobbiamo essere realistici, veniamo da una posizione debole, negli anni precedenti non eravamo molto bravi per molte ragioni. Ora abbiamo visto che abbiamo gettato le basi per iniziare a recuperare. Speriamo davvero di poter ridurre il gap nella prima metà della stagione. Sarebbe bello se Joan e Luca potessero lottare per il podio prima della pausa estiva".

Tornare a vincere è l'obiettivo che Repsol Honda e la nuova coppia di piloti condividono per il 2024. "È questo l'obiettivo per cui stiamo lavorando e su cui siamo concentrati", ha confermato Puig.

Infine, lo stesso Marc Márquez ha lasciato una porta aperta per un ritorno alla HRC, sottolineando più volte che spera di incrociare nuovamente le strade con la sua famiglia di lunga data in futuro. Alla domanda diretta di un collega spagnolo a Madrid se il sei volte campione della MotoGP tornerebbe nel 2025 se la RC213V si dimostrasse competitiva, Puig ha risposto senza mezzi termini: "Lo dico anch'io molto direttamente, non lo so".

I successi di Repsol Honda nella classe regina (dal 1995)

15 titoli mondiali:

6 Marc Márquez: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

4 Mick Doohan: 1995, 1996, 1997, 1998

2 Valentino Rossi: 2002, 2003

1 Casey Stoner: 2011

1 Nicky Hayden: 2006

1 Alex Crivillé: 1999



183 vittorie di GP:

Marc Márquez: 59

Mick Doohan: 35

Dani Pedrosa: 31

Valentino Rossi: 20

Casey Stoner: 15

Alex Crivillé: 14

Tadayuki Okada: 4

Nicky Hayden: 3

Andrea Dovizioso: 1

Tohru Ukawa: 1



455 posti sul podio:

Dani Pedrosa: 112

Marc Márquez: 101

Mick Doohan: 48

Alex Crivillé: 44

Valentino Rossi: 31

Casey Stoner: 26

Nicky Hayden: 25

Tadayuki Okada: 21

Andrea Dovizioso: 15

Tohru Ukawa: 10

Sete Gibernau: 5

Max Biaggi: 4

Alex Barros: 4

Takuma Aoki: 3

Shinichi Itoh: 2

Alex Márquez: 2

Pol Espargaró: 2