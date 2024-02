Nova era da Repsol Honda na sombra de Marc Márquez

Depois de muitos anos, a equipa de fábrica da Repsol Honda mudou o seu alinhamento para a temporada de MotoGP de 2024 com Joan Mir e Luca Marini. Apesar da sua saída, Marc Márquez ainda foi um tema de discussão na apresentação da equipa HRC.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

De 2013 a 2023, Marc Márquez desempenhou um papel fundamental na história da Repsol Honda na categoria rainha com seis títulos de MotoGP, 59 vitórias em GP, 101 pódios e 64 pole positions. Depois das lesões e dos anos problemáticos numa vacilante RC213V, o espanhol de 31 anos despediu-se antecipadamente da Honda Racing Corporation no final da época de 2023 e aventurou-se num novo começo na equipa privada de clientes da Ducati, a Gresini Racing, com uma GP23 da época anterior.

Oseu companheiro de equipa do ano passado, Joan Mir, e o seu sucessor, Luca Marini, apareceram pela primeira vez em Madrid, na terça-feira, com a imagem fortemente renovada da Repsol Honda - a saída da superestrela Márquez também desempenhou um papel aqui, uma vez que a Repsol renegociou posteriormente os termos económicos da colaboração de 30 temporadas - e, ao mesmo tempo, teve de enfrentar questões sobre a figura de proa da Honda de longa data, mais uma vez.

"A verdade é que não pensei no Marc durante todo o ano. É mais algo de que as pessoas de fora falam", disse Mir, mantendo a calma. "O principal objetivo aqui deve ser lutar ao mais alto nível, independentemente dos pilotos que estiveram nesta equipa nos últimos anos. Com ou sem Marc, temos de lutar, só isso".

"Concordo com Joan", concordou Marini. "Marc fez história com a Honda, ele fez grandes coisas - e eu quero fazer o mesmo. Estou plenamente consciente do trabalho que tenho de fazer para o conseguir e estou totalmente concentrado nisso. Começou agora uma nova era para a Honda".

A última vitória da Repsol Honda até à data - de Marc Márquez - data de 24 de outubro de 2021 (Alex Rins venceu o GP do Texas de 2023 com a LCR Honda).

Quando é que haverá a primeira vitória da nova dupla de fábrica? "Quem me dera saber", respondeu o Diretor de Equipa da Repsol Honda, Alberto Puig. "Temos de ser realistas, estamos a vir de uma posição fraca, nos anos anteriores não fomos muito bons por muitas razões. Agora vimos que criámos as bases para começar a recuperar. Esperamos realmente poder reduzir a diferença na primeira metade da época. Seria ótimo se o Joan e o Luca pudessem lutar pelo pódio antes da pausa de verão."

Regressar às vitórias é o objetivo que a Repsol Honda e a nova dupla de pilotos partilham para 2024. "É para isso que estamos a trabalhar e é nisso que estamos focados", confirmou Puig.

Por último, mas não menos importante, o próprio Marc Márquez deixou uma porta aberta para um regresso à HRC, sublinhando repetidamente que espera voltar a cruzar-se com a sua família de longa data no futuro. Quando questionado diretamente por um colega espanhol em Madrid sobre se o hexacampeão de MotoGP regressaria em 2025 se a RC213V se revelasse competitiva, Puig respondeu sem rodeios: "Também vou dizer muito diretamente, não sei".

Sucessos da Repsol Honda na categoria rainha (desde 1995)

15 títulos de campeão do mundo:

6 Marc Márquez: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

4 Mick Doohan: 1995, 1996, 1997, 1998

2 Valentino Rossi: 2002, 2003

1 Casey Stoner: 2011

1 Nicky Hayden: 2006

1 Alex Crivillé: 1999



183 vitórias em GPs:

Marc Márquez: 59

Mick Doohan: 35

Dani Pedrosa: 31

Valentino Rossi: 20

Casey Stoner: 15

Alex Crivillé: 14

Tadayuki Okada: 4

Nicky Hayden: 3

Andrea Dovizioso: 1

Tohru Ukawa: 1



455 lugares no pódio:

Dani Pedrosa: 112

Marc Márquez: 101

Mick Doohan: 48

Alex Crivillé: 44

Valentino Rossi: 31

Casey Stoner: 26

Nicky Hayden: 25

Tadayuki Okada: 21

Andrea Dovizioso: 15

Tohru Ukawa: 10

Sete Gibernau: 5

Max Biaggi: 4

Alex Barros: 4

Takuma Aoki: 3

Shinichi Itoh: 2

Alex Márquez: 2

Pol Espargaró: 2