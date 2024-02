Joan Mir (Honda): "El año más importante de mi carrera"

Joan Mir vivió una temporada realmente desastrosa en su año de debut como piloto oficial del Repsol Honda. 24 caídas le pasaron factura. Un traumatismo craneal y cervical obligó al mallorquín a retirarse de la segunda carrera de la temporada en Argentina, y una lesión en la mano sufrida en Mugello le obligó a perderse tres Grandes Premios. Para empeorar las cosas, el final de temporada en Valencia terminó prematuramente tras una caída en la FP1 con un nuevo traumatismo cervical.

Experiencias exitosas como el quinto puesto en el estreno del GP de la India (también debido a las características de la pista, que -al igual que en Austin- favorecían especialmente a Honda) fueron escasas. Con sólo 26 puntos, el Campeón del Mundo de MotoGP de 2020 sólo terminó 22º en la clasificación del Campeonato del Mundo del año pasado.

De cara a su segundo año sobre la RC213V, el piloto de 26 años subrayó en la presentación de la nueva decoración de Repsol Honda para la temporada 2024: "Es un año muy importante para mí, quizás el más importante de mi carrera. Si un piloto no está delante durante un año, es fatal. Ni hablemos de dos años... Estoy dispuesto a darlo todo, y Honda también".

Lo que da confianza a Joan Mir: "Me gustó el test de Sepang. Me siento bien al ver la luz al final del túnel", subraya tras terminar décimo en la tabla combinada de tiempos en el test de Sepang de la semana pasada. "Soy muy optimista. He visto que en Honda están trabajando muy duro. En poco tiempo han sacado una moto muy diferente, con mejoras notables, por ejemplo en cuanto a peso y prestaciones. En Valencia ya me di cuenta de que están trabajando muy duro. Entre Valencia y Sepang hemos dado otro paso adelante y espero que sigamos mejorando en Qatar. Deseo más que nadie que podamos progresar y volver a disfrutar de las carreras".

Su nuevo equipo en boxes en torno al jefe de equipo Santi Hernández, que Mir sustituyó a Marc Márquez, también contribuye al buen ambiente. "El feeling con el equipo es genial. Pasamos mucho tiempo juntos en el test de Sepang y nos conocimos un poco mejor. Creo que tenemos una forma de trabajar muy parecida. Todo sucede de una manera muy natural, lo cual es muy positivo".

El director del equipo, Alberto Puig, ha respaldado a Mir en una entrevista concedida a motogp.com al margen de la presentación del equipo: "Conocemos a Joan del pasado y sabemos que el año pasado tuvo muchas dificultades con la moto. Este año, sin embargo, ha recuperado la confianza. Es un piloto muy rápido, bicampeón del mundo, así que no tenemos ninguna duda. Veremos cómo esta moto puede ayudarle a mostrar su potencial".

Test MotoGP Sepang, tiempos combinados (del 6 al 8 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16º Rins, Yamaha, + 1.197

17º Zarco, Honda, + 1.260

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183