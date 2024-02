Joan Mir (Honda) : "L'année la plus importante de ma carrière"

Joan Mir a vécu une véritable saison noire lors de ses débuts en tant que pilote officiel Repsol Honda. 24 chutes ont fait des ravages. Un traumatisme à la tête et au cou a contraint le Majorquin à renoncer à prendre le départ dès la deuxième course de la saison en Argentine, puis à s'arrêter trois Grands Prix en raison d'une blessure à la main subie au Mugello. Pour couronner le tout, la finale de la saison à Valence s'est terminée prématurément après une chute en FP1 et un nouveau traumatisme cervical.

Les succès comme la cinquième place lors de la première édition du GP d'Inde (en raison des caractéristiques du circuit qui convenaient particulièrement bien à Honda, comme à Austin) ont été rares. Avec seulement 26 points, le champion du monde MotoGP 2020 s'est retrouvé à la 22e place du classement du championnat du monde de l'année dernière.

Avant sa deuxième année sur la RC213V, le pilote de 26 ans a souligné, lors de la présentation du nouveau look Repsol-Honda pour la saison 2024: "C'est une année très importante pour moi, peut-être l'année la plus importante de ma carrière. Si un pilote n'est pas devant pendant un an, c'est déjà fatal. Ne parlons même pas de deux ans... Je suis prêt à tout donner, et Honda aussi".

Ce qui rend Joan Mir confiant : "J'ai apprécié le test de Sepang. Cela fait du bien de voir la lumière au bout du tunnel", a-t-il souligné après sa dixième place sur la feuille de temps combinée des tests de Sepang la semaine dernière. "Je suis très optimiste. J'ai vu qu'ils travaillaient très dur chez Honda. En peu de temps, ils ont apporté une moto très fortement modifiée - avec des améliorations sensibles, par exemple en termes de poids et de puissance. J'ai déjà constaté à Valence qu'ils travaillent très dur. Entre Valence et Sepang, nous avons encore fait un pas en avant et j'espère que nous continuerons à nous améliorer au Qatar. Je souhaite plus que quiconque que nous puissions progresser et profiter à nouveau des courses".

Sa nouvelle équipe dans les stands autour du Crew-Chief Santi Hernandez, que Mir a repris de Marc Márquez, contribue également à la bonne ambiance. "Le feeling avec l'équipe est excellent. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble lors des tests de Sepang et nous avons appris à nous connaître un peu mieux. Je pense que nous avons une façon de travailler très similaire. Tout se passe de manière très naturelle, c'est très positif".

Le team manager Alberto Puig a soutenu Mir lors d'une interview avec motogp.com en marge de la présentation de l'équipe : "Nous connaissons Joan par le passé et nous savons qu'il a eu beaucoup de difficultés avec la moto l'année dernière. Mais cette année, il a retrouvé sa confiance. C'est un pilote très rapide, il est double champion du monde, pour nous il n'y a aucun point d'interrogation. Nous verrons comment cette moto peut l'aider à montrer son potentiel".

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183