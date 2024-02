Joan Mir (Honda): "L'anno più importante della mia carriera"

Joan Mir ha vissuto una stagione davvero disastrosa nel suo anno di debutto come pilota ufficiale Repsol Honda. 24 cadute hanno avuto il loro peso. Un trauma cranico e cervicale ha costretto il maiorchino a ritirarsi dalla seconda gara della stagione in Argentina, mentre un infortunio alla mano subito al Mugello lo ha costretto a saltare tre Gran Premi. Come se non bastasse, il finale di stagione a Valencia si è concluso prematuramente dopo una caduta nelle FP1 con un ulteriore trauma al collo.

Esperienze di successo come il quinto posto alla prima del GP d'India (anche a causa delle caratteristiche della pista, che - come ad Austin - favorivano particolarmente la Honda) sono state poche. Con soli 26 punti, il Campione del Mondo MotoGP 2020 si è piazzato solo al 22° posto nella classifica del Campionato del Mondo dello scorso anno.

In vista del suo secondo anno in sella alla RC213V, il 26enne ha sottolineato alla presentazione della nuova livrea Repsol Honda per la stagione 2024: "È un anno molto importante per me, forse il più importante della mia carriera. Se un pilota non è in testa per un anno, è fatale. Non parliamo poi di due anni... Io sono pronto a dare il massimo, e anche la Honda".

Cosa rende fiducioso Joan Mir: "Il test di Sepang mi è piaciuto. È bello vedere la luce alla fine del tunnel", ha sottolineato dopo il decimo posto nella classifica combinata dei tempi nei test di Sepang della scorsa settimana. "Sono molto ottimista. Ho visto che alla Honda stanno lavorando molto duramente. In poco tempo hanno realizzato una moto molto diversa, con notevoli miglioramenti, ad esempio in termini di peso e prestazioni. Già a Valencia mi sono reso conto che stanno lavorando molto duramente. Tra Valencia e Sepang abbiamo fatto un altro passo avanti e speriamo di continuare a migliorare in Qatar. Mi auguro più di chiunque altro che possiamo progredire e goderci di nuovo le gare".

Anche la sua nuova squadra ai box, con il capo equipaggio Santi Hernandez, che Mir ha sostituito a Marc Márquez, contribuisce al buon umore. "Il feeling con la squadra è ottimo. Abbiamo trascorso molto tempo insieme nei test di Sepang e ci siamo conosciuti un po' meglio. Penso che abbiamo un modo di lavorare molto simile. Tutto avviene in modo molto naturale, il che è molto positivo".

Il team manager Alberto Puig ha sostenuto Mir in un'intervista rilasciata a motogp.com a margine della presentazione della squadra: "Conosciamo Joan dal passato e sappiamo che l'anno scorso ha avuto molte difficoltà con la moto. Quest'anno, però, ha ritrovato la fiducia. È un pilota molto veloce, è un due volte campione del mondo, quindi per noi non c'è alcun punto interrogativo. Vedremo come questa moto potrà aiutarlo a mostrare il suo potenziale".

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (6-8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183