Joan Mir (Honda): "O ano mais importante da minha carreira"

O antigo campeão do mundo Joan Mir (26) sabe o que está em jogo em 2024. Afinal de contas, ele é um dos muitos pilotos de MotoGP cujo contrato expira no final do ano. O que dá coragem ao piloto de fábrica da Repsol Honda.

Joan Mir viveu uma época verdadeiramente desastrosa no seu ano de estreia como piloto de fábrica da Repsol Honda. 24 acidentes tiveram o seu preço. Traumatismos na cabeça e no pescoço obrigaram o maiorquino a desistir da segunda corrida da época, na Argentina, e uma lesão na mão sofrida em Mugello obrigou-o a falhar três Grandes Prémios. Para piorar a situação, o final da época em Valência terminou prematuramente após uma queda na FP1 com mais um traumatismo no pescoço.

Experiências bem sucedidas, como o quinto lugar na estreia do GP da Índia (também devido às características da pista, que - à semelhança de Austin - favoreceu particularmente a Honda) foram poucas e distantes entre si. Com apenas 26 pontos, o Campeão do Mundo de MotoGP de 2020 terminou apenas em 22º lugar na classificação do Campeonato do Mundo do ano passado.

Antes do seu segundo ano na RC213V, o piloto de 26 anos enfatizou na apresentação da nova pintura da Repsol Honda para a temporada de 2024: "É um ano muito importante para mim, talvez o ano mais importante da minha carreira. Se um piloto não estiver na frente durante um ano, isso é fatal. Nem sequer vamos falar de dois anos... Estou pronto para dar o meu melhor e a Honda também."

O que deixa Joan Mir confiante: "Gostei do teste em Sepang. É bom ver a luz ao fundo do túnel", sublinhou depois de terminar em décimo na tabela de tempos combinados no teste de Sepang na semana passada. "Estou muito otimista. Vi que eles estão a trabalhar muito duro na Honda. Num curto espaço de tempo, eles trouxeram uma moto muito diferente - com melhorias notáveis, por exemplo, em termos de peso e desempenho. Já me apercebi em Valência que eles estão a trabalhar muito. Entre Valência e Sepang demos mais um passo em frente e espero que continuemos a melhorar no Qatar. Desejo mais do que ninguém que possamos progredir e voltar a desfrutar das corridas".

A sua nova equipa de boxes em torno do chefe de equipa Santi Hernandez, que Mir substituiu Marc Márquez, também contribui para a boa disposição. "A sensação com a equipa é óptima. Passámos muito tempo juntos no teste de Sepang e ficámos a conhecer-nos um pouco melhor. Penso que temos uma forma de trabalhar muito semelhante. Tudo acontece de uma forma muito natural, o que é muito positivo."

O chefe de equipa Alberto Puig apoiou Mir numa entrevista ao motogp.com à margem da apresentação da equipa: "Conhecemos o Joan do passado e sabemos que ele teve muitas dificuldades com a moto no ano passado. Este ano, no entanto, ele recuperou a sua confiança. É um piloto muito rápido, é um bicampeão do mundo, por isso não temos dúvidas. Vamos ver como é que esta moto o pode ajudar a mostrar o seu potencial."

Teste de MotoGP de Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183