KTM : ne manque-t-il vraiment que la dernière étape ?

A l'occasion de la présentation de la RC16, le directeur de KTM-Motorsport Pit Beirer a fixé les objectifs suivants pour 2024 : "Nous étions quatrièmes la saison dernière et le prochain objectif réaliste est d'avoir un pilote sur le podium. Mais nous n'avons pas fait tous ces efforts pour dire ensuite : 'Nous sommes déjà contents d'un podium'. Nous voulons nous battre pour le titre".

Au classement des constructeurs, KTM s'est classé deuxième la saison dernière, juste devant Aprilia. Ducati a obtenu 700 points, KTM 370. Red Bull KTM Factory Racing a terminé quatrième au championnat du monde par équipes, derrière Pramac, l'équipe d'usine Ducati et VR46. Pour la première fois depuis 2020, aucune victoire n'a été remportée par Orange. (Seul Yamaha n'a jamais pu exulter non plus l'an dernier lors d'un GP).

Chez les pilotes, la quatrième place de Brand Binder a été le meilleur résultat de l'histoire de KTM - et cette quatrième place était plus que bien assurée derrière. Si Jack Miller n'avait pas terminé six courses en dehors des points du championnat du monde, le classement par équipe aurait été plus serré et VR46 aurait été à portée de main.

De plus, les courses de sprint ont été organisées pour la première fois : Dans un championnat du monde de sprint séparé, Brad Binder serait monté sur la troisième marche du podium et Jack Miller, neuvième, aurait gagné deux places par rapport au classement final réel du championnat. (Les deux victoires de Brad au sprint en Argentine et à Jerez ont d'ailleurs été les seules d'un pilote non-Ducati, avec celle d'Aleix Espargaró à Barcelone).



Classements vs. temps

On a beau tourner et retourner le problème dans tous les sens : KTM était en 2023 la deuxième force en termes de classement derrière les Ducati. Mais tout comme dans le football, il y a toujours des tableaux différents qui doivent servir de motivation aux différentes équipes, à Mattighofen/Munderfing, il y a depuis le début la liste de Beirer. Très tôt, le chef du sport automobile a défini comme critère décisif non pas le résultat, mais le retard sur les vainqueurs. Selon son credo, une cinquième place obtenue par chance avec dix secondes de retard a moins de valeur qu'une dixième place durement gagnée avec cinq secondes d'écart avec les leaders.

Plongeons donc dans les chiffres.

Lors de l'ouverture de la saison au Portugal en 2023, Jack Miller, l'homme le plus rapide de KTM, a manqué 0,323 seconde à Marc Márquez, l'homme de la pole, lors des qualifications. En course, Brad Binder a accusé un retard de 8,247 secondes sur le vainqueur Bagnaia. Lors de la finale de la saison à Valence, Miller (à nouveau la KTM la plus rapide) a accusé 0,230 seconde de retard sur la pole position de Viñales lors des qualifications, Brad Binder a finalement terminé la course à 2,347 secondes du vainqueur Bagnaia. Là encore, la tendance est claire : KTM a rattrapé le peloton de tête au cours de la saison, tant en termes de temps sur un tour rapide que de rythme de course.

Prenons la comparaison avec l'année 2022, où KTM avait tout de même remporté deux GP (Indonésie et Thaïlande) : Lors de l'ouverture de la saison (Qatar), KTM avait un retard de 0,339 seconde sur un tour de qualification et de 0,418 seconde lors de la finale à Valence. Lors de la première course, Brad Binder a terminé deuxième de la finale à 0,346 seconde du vainqueur Bastianini (Ducati). Dans la dernière course, le Sud-Africain s'est également battu jusqu'à la ligne d'arrivée pour la victoire et a dû s'incliner de 0,396 seconde face à Rins sur sa Suzuki. Conclusion présumée : KTM était plus proche du sommet en 2022 qu'en 2023. S'il n'y avait pas ces points de championnat du monde !



La constance gagne le titre

En 2022, le fer de lance Binder a récolté 188 points avec un seul abandon, et la saison dernière, 290 points avec quatre abandons. Pour obtenir une image réaliste, il faut toutefois soustraire les 109 points des courses de sprint de la saison dernière. Au final, nous obtenons 181 points, mais avec trois arrivées de moins. Cela signifie tout simplement que : En moyenne, Brad Binder a été plus loin la saison dernière que l'année précédente en tenant compte des abandons. De plus, les deux victoires de 2022 ont été remportées par Miguel Oliveira, qui a été beaucoup moins constant que le Sud-Africain au cours de la saison : ces deux victoires ont été ses seules apparitions sur le podium !

Nous identifions donc la constance comme un facteur pour pouvoir se battre pour le championnat du monde et nous nous orientons vers le duel des champions du monde de l'année dernière. Bagnaia et Martín ont tous deux manqué quatre fois l'arrivée (ou n'ont même pas pu prendre le départ). Nous sommes donc à égalité. Bagnaia est reparti bredouille d'Argentine et Martín a marqué 26 points de plus que son rival dans les courses de sprint, ce qui ne l'a pas empêché de devenir champion du monde. Comment cela se fait-il ? Grâce à la constance. L'Italien a terminé toutes ( !) les autres courses sur le podium, tandis que Martín a toujours obtenu des résultats en milieu de tableau (avant). Et c'était déjà trop. Nous apprenons que de temps en temps, tout le monde tombe du cheval. Sur l'ensemble de la saison, cela s'équilibre plus ou moins. Mais pour devenir champion du monde, il faut une combinaison pilote-moto qui soit toujours capable de gagner, dans toutes les circonstances et sur tous les circuits, afin d'être en tête à la fin d'une longue année.

Ce qui nous ramène à KTM en 2024. Comme l'analyse très justement Alex Hofmann ICI et le confirme Jack Miller ICI, la RC16 donne un feedback comparable à tous les pilotes - et ils le remercient par des temps comparables. Plongeons une dernière fois dans le monde passionnant des faits et des chiffres. Le dernier jour des tests de Sepang, presque tous les pilotes ont effectué des simulations de sprint, y compris les pilotes Ducati et KTM les plus rapides du jour. Si l'on se donne la peine d'extraire la moyenne des temps de ces runs, on obtient les valeurs suivantes :

Jorge Martín : 1:58,390

Enea Bastianini : 1:58,437

Brad Binder : 1:58.639

Pedro Acosta : 1:58,644

(Le plus rapide du jour, Francesco Bagnaia, a d'ailleurs réalisé une moyenne de simulation de 1:58,659, il sort donc un peu du lot).

Les faits concrets disent donc que KTM s'est rapproché de Ducati à deux ou trois dixièmes de seconde pendant l'hiver, dans des conditions parfaites et équitables pour tous, avec des pilotes en forme et sans stress de la compétition. Car il faut aussi tenir compte de ce facteur pendant la saison.