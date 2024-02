KTM: Manca solo l'ultimo passo?

Alla presentazione della RC16, Pit Beirer, boss di KTM Motorsport, ha fissato i seguenti obiettivi per il 2024: "La scorsa stagione siamo arrivati quarti e il prossimo obiettivo realistico è portare un pilota sul podio. Ma non abbiamo fatto tutto questo sforzo solo per dire: 'Siamo contenti di un podio'. Vogliamo lottare per il titolo".

La scorsa stagione KTM si è classificata seconda nella classifica costruttori, appena davanti ad Aprilia. La Ducati ha ottenuto 700 punti, la KTM 370, mentre il Red Bull KTM Factory Racing si è piazzato al quarto posto nel Campionato del Mondo a squadre, dietro a Pramac, al team ufficiale Ducati e a VR46. Per la prima volta dal 2020, non c'è stata una sola vittoria in arancione. (Solo la Yamaha non ha mai vinto un GP l'anno scorso).

Nella categoria piloti, il quarto posto di Brand Binder è stato il miglior risultato nella storia della KTM - e questo quarto posto non era solo ben protetto nelle retrovie. Se Jack Miller non avesse concluso sei gare fuori dai punti, la classifica a squadre sarebbe stata più stretta e la VR46 sarebbe stata a portata di mano.

Poi ci sono state le gare sprint per la prima volta: In un campionato mondiale sprint separato, Brad Binder sarebbe salito sul terzo gradino del podio e Jack Miller, nono, avrebbe recuperato due posizioni nella classifica finale del campionato mondiale. (Per inciso, le due vittorie in volata di Brad in Argentina e a Jerez sono state le uniche di un pilota non Ducati, insieme a quella di Aleix Espargaró a Barcellona).



Posizioni e tempi

Da qualsiasi punto di vista la si guardi: KTM è stata seconda dietro alle superiori Ducati in termini di posizioni nel 2023. Ma proprio come nel calcio ci sono sempre tabelle diverse per motivare le singole squadre, a Mattighofen/Munderfing c'è stata fin dall'inizio la lista di Beirer. All'inizio, il boss del motorsport ha definito come criterio decisivo non il risultato, ma il distacco dai vincitori. Riteneva che un fortunato quinto posto con un distacco di 10 secondi valesse meno di un combattuto decimo posto con un distacco di cinque secondi dalla vetta.

Quindi, tuffiamoci nei numeri.

All'apertura della stagione 2023 in Portogallo, Jack Miller è stato il pilota KTM più veloce nelle qualifiche, a 0,323 secondi dalla pole di Marc Márquez. In gara, Brad Binder si è piazzato a 8,247 secondi dal vincitore Bagnaia. Nel finale di stagione a Valencia, Miller (ancora una volta il più veloce tra le KTM) ha accusato un ritardo di 0,230 secondi dalla pole position di Viñales nelle qualifiche, mentre Brad Binder ha concluso la gara a 2,347 secondi dal vincitore Bagnaia. Anche in questo caso, la tendenza è chiara: KTM ha raggiunto i primi nel corso della stagione, sia in termini di tempo sul giro veloce che di ritmo di gara.

Facciamo un confronto con il 2022, quando KTM vinse due GP (Indonesia e Thailandia): In quell'occasione, KTM era a 0,339 secondi di distacco sul giro di qualifica all'apertura della stagione (Qatar) e a 0,418 secondi di distacco sul finale di Valencia. Nella prima gara, Brad Binder è arrivato secondo in finale, a 0,346 secondi dal vincitore Bastianini (Ducati). Nella gara finale, il sudafricano ha lottato per la vittoria fino al traguardo ed è stato battuto da Rins sulla Suzuki per 0,396 secondi. Conclusione presunta: KTM è stata più vicina alla vetta nel 2022 che nel 2023. Se solo non fosse per i punti del campionato!



La costanza vince il titolo

Nella stagione 2022, la punta di diamante Binder ha raccolto 188 punti con un ritiro, la scorsa stagione 290 punti con quattro ritiri. Per avere un quadro realistico, però, bisogna sottrarre i 109 punti delle gare sprint della scorsa stagione. Il risultato finale è di 181 punti, anche se con tre piazzamenti in meno. Il che non significa altro che: In media, Brad Binder è stato più avanti la scorsa stagione rispetto all'anno precedente, al netto dei ritiri. Inoltre, le due vittorie del 2022 sono state conquistate da Miguel Oliveira, che nel corso della stagione è stato molto meno costante del sudafricano: le due vittorie sono state le sue uniche presenze sul podio!

Individuiamo quindi la costanza come fattore di lotta per il campionato del mondo e ci orientiamo sul duello tra i campioni del mondo dello scorso anno. Sia Bagnaia che Martín non sono riusciti a concludere quattro volte (o non sono riusciti a partire). Quindi abbiamo un pareggio. Bagnaia è rimasto a mani vuote in Argentina, mentre il suo rivale Martín ha ottenuto ben 26 punti in più nelle gare sprint nel corso della stagione - eppure è diventato campione del mondo. Come funziona? Grazie alla costanza. L'italiano è salito sul podio in tutte (!) le altre gare, mentre Martín è stato occasionalmente disperso in risultati a metà classifica. E questo era già troppo. Abbiamo imparato che tutti, di tanto in tanto, fanno dei passi falsi. Nel corso della stagione, più o meno, le cose si compensano. Per diventare campione del mondo, tuttavia, è necessaria una combinazione di pilota e moto che sia sempre in grado di vincere in tutte le circostanze e su tutti i circuiti, per poter arrivare in cima alla fine di un lungo anno.

Il che ci riporta a KTM nel 2024. Come analizzato correttamente da Alex Hofmann QUI e confermato da Jack Miller QUI, la RC16 offre a tutti i piloti un feedback paragonabile, e loro lo ringraziano con tempi paragonabili. Tuffiamoci un'ultima volta nell'entusiasmante mondo dei fatti e delle cifre. Nell'ultimo giorno dei test di Sepang, quasi tutti i piloti hanno effettuato simulazioni di sprint, compresi i piloti Ducati e KTM più veloci della giornata. Se ci si prende la briga di calcolare i tempi medi di questi giri, si ottengono le seguenti cifre:

Jorge Martín: 1:58.390

Enea Bastianini: 1:58.437

Brad Binder: 1:58.639

Pedro Acosta: 1:58.644

(Tra l'altro, il pilota più veloce della giornata Francesco Bagnaia ha fatto registrare una media di simulazione di 1:58.659, quindi è un po' fuori dall'ordinario).

Quindi i fatti concreti ci dicono che KTM ha ridotto il divario da Ducati a due o tre decimi di secondo durante l'inverno, in condizioni perfette e corrette per tutti, con piloti in forma e senza lo stress della competizione. Perché anche questo fattore deve essere preso in considerazione durante la stagione.