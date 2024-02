KTM: Só falta mesmo o último passo?

Na apresentação da RC16, o chefe da KTM Motorsport, Pit Beirer, estabeleceu os seguintes objectivos para 2024: "Ficámos em quarto lugar na época passada e o próximo objetivo realista é colocar um piloto no pódio. Mas não fizemos todo este esforço apenas para dizer: 'Estamos satisfeitos com um pódio'. Queremos lutar pelo título".

A KTM terminou em segundo lugar na classificação dos construtores na época passada, logo à frente da Aprilia. A Ducati marcou 700 pontos, a KTM 370, enquanto a Red Bull KTM Factory Racing terminou em quarto lugar no Campeonato do Mundo de Equipas - atrás da Pramac, da equipa de fábrica da Ducati e da VR46. Pela primeira vez desde 2020, não houve uma única vitória em laranja. (Apenas a Yamaha nunca ganhou um GP no ano passado).

Na categoria dos pilotos, o quarto lugar de Brand Binder foi o melhor resultado da história da KTM - e este quarto lugar foi mais do que apenas bem garantido na parte de trás. Se Jack Miller não tivesse terminado seis corridas fora dos pontos, a classificação da equipa teria sido mais apertada e a VR46 estaria ao alcance.

Depois, pela primeira vez, houve as corridas de sprint: Num campeonato do mundo de sprint separado, Brad Binder teria terminado em terceiro lugar no pódio e Jack Miller, em nono, teria subido dois lugares na classificação final do campeonato do mundo. (A propósito, as duas vitórias de Brad nas corridas de sprint na Argentina e em Jerez foram as únicas de um piloto não-Ducati, juntamente com a vitória de Aleix Espargaró em Barcelona).



Posições vs. tempos

Seja qual for o ponto de vista: A KTM ficou em segundo lugar atrás das superiores Ducatis em termos de posições em 2023. Mas tal como existem sempre tabelas diferentes no futebol para servir de motivação para as equipas individuais, existe a lista de Beirer em Mattighofen/Munderfing desde o início. Desde o início, o chefe do desporto automóvel definiu como critério decisivo não o resultado, mas a diferença para os vencedores. Ele acreditava que um quinto lugar sortudo com uma diferença de 10 segundos valia menos do que um décimo lugar muito disputado com uma diferença de cinco segundos para o topo.

Vamos então mergulhar nos números.

Na abertura da época de 2023 em Portugal, Jack Miller foi o piloto mais rápido da KTM na qualificação, 0,323 segundos atrás do homem da pole Marc Márquez. Na corrida, Brad Binder ficou a 8,247 segundos do vencedor Bagnaia. No final da época em Valência, Miller (novamente a KTM mais rápida) ficou a 0,230 segundos da pole position de Viñales na qualificação, Brad Binder acabou por terminar a corrida a 2,347 segundos do vencedor Bagnaia. Aqui, também, a tendência é clara: a KTM alcançou os primeiros classificados durante a época, tanto em termos de tempo numa volta rápida como de ritmo de corrida.

Vamos fazer a comparação com 2022, quando a KTM venceu dois GPs (Indonésia e Tailândia): A KTM ficou a 0,339 segundos da liderança numa volta de qualificação na abertura da época (Qatar) e a 0,418 segundos da liderança na final em Valência. Na primeira corrida, Brad Binder terminou em segundo na final, a 0,346 segundos do vencedor Bastianini (Ducati). Na última corrida, o sul-africano também lutou pela vitória até à meta e foi batido por Rins na Suzuki por 0,396 segundos. Suposta conclusão: a KTM esteve mais perto do topo em 2022 do que em 2023. Se ao menos não fossem os pontos do campeonato!



A consistência conquista o título

Na temporada de 2022, o ponta de lança Binder conquistou 188 pontos com uma desistência, na temporada passada 290 pontos com quatro desistências. No entanto, para obter uma imagem realista, é necessário subtrair os 109 pontos das corridas de sprint da época passada. O resultado final é de 181 pontos - embora com menos três chegadas. O que não quer dizer mais nada: Em média, Brad Binder esteve mais à frente na época passada do que no ano anterior, ajustado para as desistências. Além disso, as duas vitórias em 2022 foram conquistadas por Miguel Oliveira, que foi significativamente menos consistente do que o sul-africano ao longo da época: as duas vitórias foram as suas únicas presenças no pódio!

Assim, identificamos a consistência como um fator de luta pelo campeonato do mundo e orientamo-nos pelo duelo dos campeões do mundo do ano passado. Tanto Bagnaia como Martín não conseguiram terminar quatro vezes (ou não conseguiram arrancar). Por isso, há um empate. Bagnaia ficou de mãos a abanar na Argentina, enquanto o seu rival Martín somou mais 26 pontos nas corridas de sprint ao longo da época - e mesmo assim sagrou-se campeão do mundo. Como é que isso funciona? Através da consistência. O italiano terminou no pódio em todas (!) as outras corridas, enquanto Martín ocasionalmente se dispersava com resultados no meio-campo (da frente). E isso já era demais. Aprendemos que toda a gente cai da carroça aqui e ali. Ao longo da época, as coisas equilibram-se mais ou menos. Para se ser campeão do mundo, no entanto, é preciso uma combinação de piloto e mota que seja sempre capaz de vencer em todas as circunstâncias e em todas as pistas de corrida, de modo a chegar ao topo no final de um longo ano.

O que nos leva de volta à KTM em 2024. Como Alex Hofmann analisa corretamente AQUI e Jack Miller confirma AQUI, a RC16 dá a todos os pilotos um feedback comparável - e eles agradecem-no com tempos comparáveis. Vamos mergulhar no excitante mundo dos factos e números uma última vez. No último dia do teste de Sepang, quase todos os pilotos fizeram simulações de sprint, incluindo os pilotos mais rápidos da Ducati e da KTM do dia. Se nos dermos ao trabalho de calcular os tempos médios destas corridas, obtemos os seguintes números:

Jorge Martín: 1:58.390

Enea Bastianini: 1:58.437

Brad Binder: 1:58.639

Pedro Acosta: 1:58.644

(A propósito, o piloto mais rápido do dia, Francesco Bagnaia, registou uma média de simulação de 1:58.659, pelo que está um pouco fora do normal).

Assim, os factos concretos dizem-nos que a KTM reduziu a diferença para a Ducati para dois a três décimos de segundo durante o inverno - em condições perfeitas e justas para todos, com pilotos em forma e sem o stress da competição. Porque este fator também tem de ser tido em conta durante a época.