Luca Marini : souvenirs d'enfance et de Vale

"C'est un honneur pour moi de rejoindre le team Repsol Honda, j'avais déjà un cuir à leurs couleurs quand j'étais enfant. Être ici maintenant, c'est un rêve qui devient réalité, comme si c'était le destin", s'est enthousiasmé Luca Marini lors de la présentation de l'équipe à Madrid. "La moto est magnifique, les couleurs sont nouvelles et assez différentes - et nous espérons bien sûr qu'elle nous permettra d'être rapides".

Le fait que l'Italien, aujourd'hui âgé de 26 ans, soit monté sur une mini-moto dès l'âge de quatre ans n'était pas directement lié aux grands succès de son demi-frère Valentino Rossi. "C'est moi qui ai décidé de commencer à faire de la moto", a rappelé "Maro". "Je n'ai jamais vu mon frère comme un pilote de MotoGP, il était simplement mon frère. Un jour, j'ai demandé à mon père si je pouvais essayer la moto - et maintenant je suis chez Repsol Honda, c'est incroyable".

"Vale" a d'ailleurs été l'un des tout premiers à qui Luca a parlé de son passage dans l'équipe d'usine Repsol Honda. "Bien sûr, il me donne des conseils, nous parlons un peu de tout - et il est aussi très heureux que je sois ici", a révélé Marni.

Le fait que les couleurs du HRC, avec beaucoup de bleu et de noir, soient à nouveau à l'honneur dans le design de la RC213V d'usine, après de nombreuses années de look Repsol toujours identique, a fait ressurgir chez certains observateurs des souvenirs de l'époque de Rossi, surtout en combinaison avec les touches de jaune sur l'équipement du coéquipier de Marini, Joan Mir. Le neuf fois champion du monde a remporté deux titres dans la catégorie reine pour Repsol Honda en 2002 et 2003.

Plus de 20 ans plus tard, son jeune frère suit de grandes traces, pour lesquelles il a même quitté l'équipe familiale VR46 Racing et une Ducati, qui reste la moto la plus compétitive du plateau MotoGP. "Honda se trouve dans une période compliquée", a conscience Marini. "Mais je suis pleinement motivé parce que nous poursuivons un objectif commun. Pour un pilote, il est important d'être dans une équipe d'usine et surtout, cette équipe a toujours été mon objectif. Je sais que ce n'est pas le meilleur moment de l'histoire de l'équipe, mais l'objectif est d'y retourner".

"Nous n'en sommes qu'au début de notre voyage commun, mais je me sens déjà faire partie de l'équipe et je sens le soutien des ingénieurs. Je n'ai passé que six jours sur la moto, nous allons donc essayer de tirer le meilleur parti de ce dernier test et de commencer la saison de la meilleure façon possible", a déclaré Marini en faisant référence au deuxième test de pré-saison des 19 et 20 février et à l'ouverture du championnat du monde du 8 au 10 mars, toujours à Doha, au Qatar.

Le nouveau venu chez Honda a reconnu que le retard n'était pas encore assez petit. "Nous devons encore travailler, mais la direction est maintenant très claire. Je suis convaincu que la moto va beaucoup s'améliorer au cours de la saison et avec les 'concessions'. En tant que pilotes, nous devons obtenir les meilleurs résultats possibles. Ce ne sera pas facile au début, mais je pense que nous y parviendrons au cours de la saison".

Contrairement à son coéquipier Joan Mir, Marini peut planifier pour deux ans, il dispose d'un contrat jusqu'en 2025 inclus. Le sextuple vainqueur du GP Moto2 a formulé son objectif pour cette période de la manière suivante : "Il est maintenant très important que je comprenne comment je dois piloter la Honda. Car le style de pilotage est très différent de celui de ma moto des années précédentes. Mais à chaque fois que je vais sur la piste, cela devient plus facile. L'objectif est d'avoir une moto compétitive pour gagner le plus tôt possible".

Les succès de Repsol Honda dans la "première classe" (depuis 1995)

15 titres de champion du monde :

6 Marc Márquez : 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

4 Mick Doohan : 1995, 1996, 1997, 1998

2 Valentino Rossi : 2002, 2003

1 Casey Stoner : 2011

1 Nicky Hayden : 2006

1 Alex Crivillé : 1999



183 victoires en GP :

Marc Márquez : 59

Mick Doohan : 35

Dani Pedrosa : 31

Valentino Rossi : 20

Casey Stoner : 15

Alex Crivillé : 14

Tadayuki Okada : 4

Nicky Hayden : 3

Andrea Dovizioso : 1

Tohru Ukawa : 1



455 podiums :

Dani Pedrosa : 112

Marc Márquez : 101

Mick Doohan : 48

Alex Crivillé : 44

Valentino Rossi : 31

Casey Stoner : 26

Nicky Hayden : 25

Tadayuki Okada : 21

Andrea Dovizioso : 15

Tohru Ukawa : 10

Sete Gibernau : 5

Max Biaggi : 4

Alex Barros : 4

Takuma Aoki : 3

Shinichi Itoh : 2

Alex Márquez : 2

Pol Espargaró : 2