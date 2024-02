Luca Marini: ricordi d'infanzia e di Vale

Per il nuovo arrivato in Repsol Honda Luca Marini, la prima apparizione ufficiale con le nuove tute per il Campionato del Mondo MotoGP 2024 è stato un momento molto speciale. Dopo tutto, suo fratello Valentino Rossi è stato uno dei suoi predecessori.

"È un onore per me entrare a far parte del team Repsol Honda, già da bambino avevo una moto con i loro colori. Essere qui ora è un sogno che si avvera, come se fosse destino", ha dichiarato Luca Marini alla presentazione del team a Madrid. "La moto è bellissima, i colori sono nuovi e diversi, e naturalmente speriamo di essere veloci".

Il fatto che il ventiseienne italiano fosse già seduto su una mini moto all'età di quattro anni non è dovuto direttamente ai grandi successi del fratellastro Valentino Rossi. "È stata una mia decisione iniziare ad andare in moto", ha detto "Maro" guardando al passato. "Non ho mai visto mio fratello come un pilota di MotoGP, era solo mio fratello. Un giorno ho chiesto a mio padre se potevo provare il motociclismo e ora sono alla Repsol Honda, una cosa incredibile".

Tra l'altro, "Vale" è stata una delle prime persone con cui Luca ha parlato del suo passaggio al team Repsol Honda. "Naturalmente mi dà dei consigli, parliamo un po' di tutto ed è anche molto felice che io sia qui", ha rivelato Marni.

Il fatto che i colori HRC, con molti blu e neri nel design della RC213V ufficiale, abbiano dato un nuovo tono dopo molti anni di look Repsol, ha riportato alla mente di alcuni osservatori i ricordi dell'era Rossi, soprattutto in combinazione con gli accenti gialli sull'equipaggiamento del compagno di squadra di Marni, Joan Mir. Il nove volte campione del mondo ha vinto due titoli nella classe regina per Repsol Honda nel 2002 e nel 2003.

Più di 20 anni dopo, il fratello minore sta seguendo le sue orme, lasciando anche il VR46 Racing Team di proprietà della famiglia e una Ducati, che è ancora la moto più competitiva nel campo della MotoGP. "La Honda è in un momento complicato", è consapevole Marini. "Ma sono pienamente motivato perché stiamo perseguendo un obiettivo comune. Per un pilota è importante essere in un team ufficiale, e questa squadra in particolare è sempre stata il mio obiettivo. So che non è il momento migliore nella storia della squadra, ma l'obiettivo è tornare lì".

"Siamo solo all'inizio del nostro viaggio insieme, ma mi sento già parte della squadra e sento il supporto degli ingegneri. Ho fatto solo sei giorni sulla moto, quindi cercheremo di sfruttare al meglio l'ultimo test e di iniziare la stagione nel miglior modo possibile", ha detto Marini, riferendosi al secondo test pre-stagionale del 19 e 20 febbraio e all'apertura del Campionato del Mondo dall'8 al 10 marzo, entrambi a Doha, in Qatar.

Il nuovo arrivato in Honda ha ammesso che il divario non è ancora abbastanza ridotto. "Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma la direzione è ormai molto chiara. Sono convinto che la moto migliorerà molto nel corso della stagione e con le 'concessioni'. Come piloti, dobbiamo ottenere i migliori risultati possibili. Non sarà facile all'inizio, ma credo che ci riusciremo nel corso della stagione".

A differenza del suo compagno di squadra Joan Mir, Marini può programmare per due anni; ha un contratto fino al 2025 compreso. Il sei volte vincitore del GP di Moto2 ha formulato i suoi obiettivi per questo periodo come segue: "Ora è molto importante capire come devo guidare la Honda. Perché lo stile di guida è molto diverso rispetto alla moto degli anni precedenti. Ma ogni volta che scendo in pista diventa più facile. L'obiettivo è avere una moto competitiva per vincere il prima possibile".

I successi di Repsol Honda nella classe regina (dal 1995)

15 titoli mondiali:

6 Marc Márquez: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

4 Mick Doohan: 1995, 1996, 1997, 1998

2 Valentino Rossi: 2002, 2003

1 Casey Stoner: 2011

1 Nicky Hayden: 2006

1 Alex Crivillé: 1999



183 vittorie di GP:

Marc Márquez: 59

Mick Doohan: 35

Dani Pedrosa: 31

Valentino Rossi: 20

Casey Stoner: 15

Alex Crivillé: 14

Tadayuki Okada: 4

Nicky Hayden: 3

Andrea Dovizioso: 1

Tohru Ukawa: 1



455 posti sul podio:

Dani Pedrosa: 112

Marc Márquez: 101

Mick Doohan: 48

Alex Crivillé: 44

Valentino Rossi: 31

Casey Stoner: 26

Nicky Hayden: 25

Tadayuki Okada: 21

Andrea Dovizioso: 15

Tohru Ukawa: 10

Sete Gibernau: 5

Max Biaggi: 4

Alex Barros: 4

Takuma Aoki: 3

Shinichi Itoh: 2

Alex Márquez: 2

Pol Espargaró: 2