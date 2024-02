Luca Marini: Memórias da sua infância e da Vale

Para o estreante da Repsol Honda, Luca Marini, a primeira aparição oficial com as novas peles para o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024 foi um momento muito especial. Afinal de contas, o seu irmão Valentino Rossi foi um dos seus antecessores.

"É uma honra para mim juntar-me à equipa Repsol Honda, já tive uma moto com as suas cores quando era criança. Estar aqui agora é um sonho tornado realidade, como se fosse o destino," disse Luca Marini entusiasmado na apresentação da equipa em Madrid. "A mota é linda, as cores são algo de novo e muito diferente - e claro que esperamos ser rápidos com ela."

O facto de o italiano, agora com 26 anos, já se sentar numa mini-moto aos quatro anos de idade não se deveu diretamente aos grandes sucessos do seu meio-irmão Valentino Rossi. "A decisão de começar a andar de mota foi minha", disse "Maro", olhando para trás. "Nunca vi o meu irmão como um piloto de MotoGP, ele era apenas o meu irmão. Um dia perguntei ao meu pai se podia experimentar o motociclismo - e agora estou na Repsol Honda, o que é incrível."

Por acaso, "Vale" foi uma das primeiras pessoas com quem Luca falou sobre a sua mudança para a equipa de fábrica da Repsol Honda. "Claro que ele me dá conselhos, falamos um pouco sobre tudo - e ele também está muito feliz por eu estar aqui", revelou Marni.

O facto de as cores da HRC, com muito azul e preto no design da RC213V de fábrica, darem o tom novamente após muitos anos com o mesmo visual da Repsol, trouxe de volta memórias da era Rossi para alguns observadores - especialmente em combinação com os detalhes amarelos no equipamento do companheiro de equipa de Marni, Joan Mir. O nove vezes campeão do mundo ganhou dois títulos da categoria rainha para a Repsol Honda em 2002 e 2003.

Mais de 20 anos depois, o seu irmão mais novo está a seguir as suas pisadas, mesmo deixando a VR46 Racing Team, propriedade da família, e uma Ducati, que continua a ser a moto mais competitiva no campo do MotoGP. "A Honda está num momento complicado", sabe Marini. "Mas estou totalmente motivado porque estamos a perseguir um objetivo comum. É importante para um piloto estar numa equipa de fábrica, e esta equipa em particular sempre foi o meu objetivo. Sei que não é o melhor momento da história da equipa, mas o objetivo é voltar lá."

"Estamos apenas no início da nossa jornada juntos, mas já me sinto parte da equipa e sinto o apoio dos engenheiros. Só estive seis dias com a moto, por isso vamos tentar tirar o máximo partido do último teste e começar a época da melhor forma possível," disse Marini, referindo-se ao segundo teste de pré-temporada a 19 e 20 de fevereiro e à abertura do Campeonato do Mundo de 8 a 10 de março, ambos em Doha, no Qatar.

O estreante da Honda admitiu que a diferença ainda não é suficientemente pequena. "Ainda temos mais trabalho a fazer, mas a direção é agora muito clara. Estou convencido que a mota vai melhorar muito ao longo da época e com as 'concessões'. Como pilotos, temos de obter os melhores resultados possíveis. Não vai ser fácil no início, mas acredito que o vamos conseguir ao longo da época."

Ao contrário do seu companheiro de equipa Joan Mir, Marini pode planear durante dois anos; tem um contrato até 2025, inclusive. O seis vezes vencedor do Moto2 GP formulou os seus objectivos para este período da seguinte forma: "Agora é muito importante que eu entenda como tenho de pilotar a Honda. Porque o estilo de condução é muito diferente em comparação com a minha mota dos anos anteriores. Mas cada vez que vou para a pista, torna-se mais fácil. O objetivo é ter uma moto competitiva para ganhar o mais rapidamente possível."

Sucessos da Repsol Honda na categoria rainha (desde 1995)

15 títulos de campeão do mundo:

6 Marc Márquez: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

4 Mick Doohan: 1995, 1996, 1997, 1998

2 Valentino Rossi: 2002, 2003

1 Casey Stoner: 2011

1 Nicky Hayden: 2006

1 Alex Crivillé: 1999



183 vitórias em GPs:

Marc Márquez: 59

Mick Doohan: 35

Dani Pedrosa: 31

Valentino Rossi: 20

Casey Stoner: 15

Alex Crivillé: 14

Tadayuki Okada: 4

Nicky Hayden: 3

Andrea Dovizioso: 1

Tohru Ukawa: 1



455 lugares no pódio:

Dani Pedrosa: 112

Marc Márquez: 101

Mick Doohan: 48

Alex Crivillé: 44

Valentino Rossi: 31

Casey Stoner: 26

Nicky Hayden: 25

Tadayuki Okada: 21

Andrea Dovizioso: 15

Tohru Ukawa: 10

Sete Gibernau: 5

Max Biaggi: 4

Alex Barros: 4

Takuma Aoki: 3

Shinichi Itoh: 2

Alex Márquez: 2

Pol Espargaró: 2