Pedro Acosta : à quoi sert le numéro 31 ?

Question avancée : quel est le point commun entre Lothar Neukirchner, Bruno Bonhuil, Thierry Criné, Romolo Balbi, Fabio Barchitta, le Britannique Roger Burnett ou Christian le Liard ? Le lecteur avisé se doute qu'ils ont tous concouru avec le numéro 31 dans le championnat du monde de motocyclisme (et plus précisément dans la catégorie 500 deux temps). Souvent, le numéro 31 était simplement collé sur une moto et permettait à qui le voulait de rouler, comme par exemple la Honda RS 500 du Team Italia en 1985 (ok, nous exagérons un peu).

Le seul pilote à avoir été fidèle au numéro 31 était Tetsuya Harada. Le Japonais a fait partie de l'inventaire du paddock pendant dix ans. En 1993, il a été sacré champion du monde 250 sur Yamaha, en 1995 et en 2001, il a décroché le titre de vice-champion (à chaque fois sur Aprilia). Même lors de ses deux années dans la catégorie 500 (Aprilia) et lors de sa tournée d'adieu en MotoGP chez Pramac-Honda, il n'a pas quitté son numéro 31 bien connu. Harada, qui travaille aujourd'hui comme expert en motos au Japon, a été de loin le plus grand nom à porter (en grande partie) le numéro 31 - mais la concurrence n'est pas très importante. Dans un passé récent, les pilotes de remplacement Yamaha Garrett Gerloff et Kohta Nozane l'ont tout juste porté, ainsi que Niklas Ajo en Moto3. Actuellement, Adrian Fernandez est donc dans l'équipe Moto3 de Leopard Racing.

On le voit : il y a beaucoup de marge de progression. Pedro Acosta voulait lui aussi rester avec son numéro 37, avec lequel il a déjà été champion du monde Moto3 et Moto2. Mais comme on le sait, ce numéro est occupé dans la catégorie reine par son coéquipier GASGAS Augusto Fernández. Par la force des choses, il a donc changé et le "PA37" est devenu le "PA31". Motif : "La 31 était encore la plus proche visuellement de la 37". (Une circonstance avec laquelle les commentateurs TV en particulier auront bien du mal à distinguer, dans le feu de l'action, si c'est le numéro 31 ou le numéro 37 qui a effectué une manœuvre sur la moto rouge).

Il est étrange que le numéro 37 soit soudain si convoité : avant qu'Augusto Fernández ne se l'approprie, aucun pilote de l'histoire du MotoGP ne voulait le porter. Unique point culminant : le jeune Marco Simoncelli a commencé sa carrière en 2002 dans le championnat du monde des huit litres. Mais lui non plus n'est pas devenu célèbre avec ce numéro, qui est devenu par la suite emblématique, le 58, mais a rejoint la courte série des grands numéros de départ qui ne sont plus attribués : 34. 46. 48. 65. 69. 74.

Les numéros de départ sont-ils vraiment une si grande affaire ? Oui, ils le sont. Des athlètes comme Valentino Rossi ou Marc Márquez ont réussi, au fil des années, à charger des codes comme VR46 ou MM93 de telle sorte qu'ils rapportent chaque année des dizaines de millions rien qu'en termes de merchandising. On peut donc s'attendre à ce que PA31 devienne lui aussi une marque à laquelle on ne touchera plus de sitôt.