Pedro Acosta: A cosa serve il numero 31?

46 sta per Valentino Rossi, 93 per Marc Márquez, 34 per Kevin Schwantz. Ma quasi nessun pilota ha mai desiderato il 31, nemmeno colui che lo indosserà d'ora in poi. Pedro Acosta ha la possibilità di dargli vita.

Domanda avanzata: che cosa hanno in comune Lothar Neukirchner, Bruno Bonhuil, Thierry Criné, Romolo Balbi, Fabio Barchitta, il britannico Roger Burnett e Christian le Liard? Il lettore più attento indovinerà che tutti hanno partecipato al Campionato mondiale di motociclismo con il numero di partenza 31 (nella classe 500cc a due tempi). Spesso il numero di partenza 31 veniva semplicemente apposto su una moto e chiunque volesse poteva guidarla, come nel caso della Honda RS 500 del Team Italia nel 1985 (ok, stiamo esagerando un po').

L'unico pilota fedele al numero 31 era Tetsuya Harada. Il pilota giapponese è stato un punto fermo del paddock per dieci anni. È diventato Campione del Mondo 250cc su Yamaha nel 1993 e si è classificato secondo nel 1995 e nel 2001 (entrambi su Aprilia). Anche nei suoi due anni nella classe 500 (Aprilia) e nel suo tour di addio alla MotoGP con Pramac-Honda, non ha abbandonato il suo ben noto numero 31. Harada, che ora lavora come esperto di moto in Giappone, è stato di gran lunga il nome più importante a indossare il numero 31 (per la maggior parte) - ma la concorrenza non è esattamente agguerrita. Nel recente passato, solo i piloti sostitutivi della Yamaha, Garrett Gerloff e Kohta Nozane, e Niklas Ajo in Moto3, lo hanno indossato. Adrian Fernandez è attualmente in sella al team Leopard Racing Moto3.

Come possiamo vedere, c'è un ampio margine di miglioramento. Anche Pedro Acosta in realtà voleva rimanere con il suo tradizionale numero 37, con il quale era già diventato campione del mondo di Moto3 e Moto2. Tuttavia, nella classe regina, quel numero è occupato dal suo compagno di squadra GASGAS Augusto Fernández. Così è stato costretto a cambiare e "PA37" è diventato "PA31". Motivo: "Il 31 era visivamente il più simile al 37". (Una circostanza che, soprattutto per i commentatori televisivi, sarà difficile da gestire quando dovranno distinguere, nel trambusto dell'azione, se il numero 31 o il numero 37 ha fatto una manovra sulla bicicletta rossa).

È strano che il numero di partenza 37 sia improvvisamente così richiesto: prima che Augusto Fernández lo rivendicasse per sé, nessun pilota nella storia della MotoGP ha voluto indossarlo. L'unica nota positiva: il giovane Marco Simoncelli ha iniziato la sua carriera nel Campionato del Mondo della otto litri con questo numero nel 2002. Ma nemmeno lui è diventato famoso con questo numero, aggiungendo invece il suo successivo e iconico 58 alla breve lista di grandi numeri di partenza che non vengono più rilasciati: 34. 46. 48. 65. 69. 74.

I numeri di partenza sono davvero così importanti? Sì, lo sono. Atleti come Valentino Rossi o Marc Márquez sono riusciti a far pagare codici come VR46 o MM93 nel corso degli anni a tal punto da generare decine di milioni ogni anno solo dal merchandising. Si può quindi ipotizzare che anche PA31 diventerà un marchio che non verrà toccato a breve.