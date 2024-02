Pedro Acosta: Qual é o objetivo do número 31?

Pergunta avançada: O que é que Lothar Neukirchner, Bruno Bonhuil, Thierry Criné, Romolo Balbi, Fabio Barchitta, o britânico Roger Burnett e Christian le Liard têm em comum? O leitor astuto adivinhará que todos eles competiram no Campeonato do Mundo de Motociclismo com o número de partida 31 (na classe de 500cc a dois tempos). O número de partida 31 era muitas vezes simplesmente colocado numa moto e qualquer pessoa que quisesse podia conduzi-la, como a Honda RS 500 da Team Italia em 1985 (está bem, estamos a exagerar um pouco).

O único piloto que era fiel ao número 31 era Tetsuya Harada. O piloto japonês foi uma presença constante no paddock durante dez anos. Tornou-se Campeão do Mundo de 250cc com uma Yamaha em 1993 e foi vice-campeão em 1995 e 2001 (ambos com uma Aprilia). Mesmo nos seus dois anos na classe de 500cc (Aprilia) e na sua digressão de despedida no MotoGP com a Pramac-Honda, não largou o seu conhecido número 31. Harada, que agora trabalha como especialista em motos no Japão, foi de longe o maior nome a usar o número 31 (na maior parte do tempo) - mas a competição não é exatamente feroz. No passado recente, apenas os pilotos de substituição da Yamaha Garrett Gerloff e Kohta Nozane, bem como Niklas Ajo na Moto3, o usaram. Adrian Fernandez está atualmente a correr pela equipa Leopard Racing Moto3.

Como podemos ver, há muito espaço para melhorias. Na verdade, Pedro Acosta também queria manter o seu tradicional número 37, com o qual já se tinha sagrado Campeão do Mundo de Moto3 e Moto2. No entanto, na categoria rainha, esse número é ocupado pelo seu companheiro de equipa da GASGAS, Augusto Fernández. Por isso, viu-se obrigado a mudar e o "PA37" passou a ser o "PA31". Motivo: "O 31 era visualmente o mais parecido com o 37". (Uma circunstância que vai ser difícil para os comentadores televisivos, em particular, quando tiverem de distinguir, na azáfama da ação, se o número 31 ou o número 37 fez uma manobra na bicicleta vermelha).

É estranho que o número de partida 37 seja subitamente tão procurado: antes de Augusto Fernández o reclamar para si, nenhum piloto na história do MotoGP o quis usar. O único destaque: o jovem Marco Simoncelli começou a sua carreira no Campeonato do Mundo de oito litros com ele em 2002. Mas também não se tornou famoso com ele, acrescentando o seu mais tarde icónico 58 à pequena lista de grandes números de partida que já não são emitidos: 34. 46. 48. 65. 69. 74.

Os números de partida são assim tão importantes? Sim, são. Atletas como Valentino Rossi ou Marc Márquez conseguiram, ao longo dos anos, carregar códigos como VR46 ou MM93 a tal ponto que geram dezenas de milhões todos os anos só com merchandising. Por conseguinte, pode presumir-se que a PA31 também se tornará uma marca que não será tocada tão cedo.