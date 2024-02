Equipes MotoGP 2024 : Lancement de LCR-Honda en deux actes

Ce jeudi, la prochaine présentation des équipes MotoGP est prévue : Johann Zarco (LCR Honda Castrol) et Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) apparaîtront pour la première fois dans le design 2024.

L'équipe d'usine Repsol-Honda a dévoilé mardi à Madrid les nouvelles couleurs du HRC pour la saison 2024 du MotoGP. Ce jeudi, l'équipe cliente du plus grand constructeur de motos au monde lui emboîte le pas. L'équipe LCR de Lucio Cecchinello a opté pour un lancement numérique en deux actes : Castrol Honda LCR débutera à 11 heures avec la nouvelle recrue Johann Zarco. A 12h, ce sera au tour de son coéquipier Takaaki Nakagami et de son look Idemitsu.

Les fans sont invités à suivre la révélation sur le canal Instagram officiel de l'équipe, @lcr.team. Comme d'habitude, SPEEDWEEK.com livrera directement après les premières images du design 2024 et les voix des protagonistes.

Le prochain livestream aura lieu dès ce week-end : L'équipe d'usine Aprilia tiendra à nouveau sa traditionnelle présentation d'équipe dimanche à Doha à 18 heures locales (16 heures CET), avant les deux jours de tests au Qatar lundi, qui marqueront le début du sprint final de la pré-saison MotoGP 2024.

Présentations d'équipes MotoGP 2024 à venir

15 février : LCR Honda, lancement numérique

18 février : Aprilia Racing, Doha

28 février : Prima Pramac Racing, Bahreïn