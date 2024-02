Squadre MotoGP 2024: lancio LCR-Honda in due atti

La prossima presentazione dei team della MotoGP è prevista per questo giovedì: Johann Zarco (LCR Honda Castrol) e Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) si vedranno per la prima volta nel progetto 2024.

Il team ufficiale Repsol Honda ha svelato martedì a Madrid i nuovi colori HRC per la stagione 2024 della MotoGP, mentre il team clienti della più grande casa motociclistica del mondo seguirà l'esempio giovedì. La squadra LCR di Lucio Cecchinello ha optato per un lancio digitale in due atti: Castrol Honda LCR inizierà alle 11 con il nuovo acquisto Johann Zarco. Alle 12 sarà la volta del suo compagno di squadra Takaaki Nakagami e del suo look Idemitsu.

I tifosi sono invitati a seguire lo svelamento sul canale Instagram ufficiale della squadra, @lcr.team. Come di consueto, SPEEDWEEK.com fornirà subito dopo le prime immagini del design 2024 e le voci dei protagonisti.

Il prossimo livestream si terrà questo fine settimana: Il team Aprilia terrà un'altra tradizionale presentazione della squadra domenica a Doha alle 18.00 ora locale (16.00 CET), prima che i due giorni di test in Qatar di lunedì annuncino l'ultima fase della pre-stagione della MotoGP 2024.

Presentazioni straordinarie dei team della MotoGP 2024

15 febbraio: LCR Honda, lancio digitale

18 febbraio: Aprilia Racing, Doha

28 febbraio: Prima Pramac Racing, Bahrain