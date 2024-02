Equipas de MotoGP 2024: lançamento da LCR-Honda em dois actos

A equipa de fábrica da Repsol Honda revelou as novas cores da HRC para a temporada de 2024 de MotoGP em Madrid, na terça-feira, com a equipa cliente do maior fabricante de motos do mundo a seguir o exemplo esta quinta-feira. A equipa LCR de Lucio Cecchinello optou por um lançamento digital em dois actos: A Castrol Honda LCR dará o pontapé de saída às 11h00 com a nova contratação Johann Zarco. Às 12h00, será a vez do seu companheiro de equipa Takaaki Nakagami e do seu visual Idemitsu.

Os fãs estão convidados a acompanhar a revelação no canal oficial da equipa no Instagram, @lcr.team. Como é habitual, o SPEEDWEEK.com apresentará as primeiras imagens do design de 2024 e as vozes dos protagonistas imediatamente a seguir.

O próximo livestream terá lugar este fim de semana: A equipa de fábrica da Aprilia fará mais uma apresentação tradicional da equipa no domingo, em Doha, às 18h00 locais (16h00 CET), antes do teste de dois dias no Qatar, na segunda-feira, que anuncia o último impulso da pré-temporada de MotoGP de 2024.

As melhores apresentações das equipas de MotoGP 2024

15 de fevereiro: LCR Honda, lançamento digital

18 de fevereiro: Aprilia Racing, Doha

28 de fevereiro: Prima Pramac Racing, Bahrain