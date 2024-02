Un vent nouveau en MotoGP - et les suspects habituels ?

Qu'y a-t-il dans l'air pour le 75e anniversaire du GP ? Eh bien, ce sont surtout des ailes et des winglets, des spoilers et des spoons, des ensembles de sièges au design original et des formes bombées qui donnent un peu l'impression que les carénages souffrent d'une obésité rampante.

Il y a eu quelques surprises lorsque les dernières motos MotoGP ont été confrontées à la concurrence pour la première fois de l'année civile lors des essais officiels de Sepang la semaine dernière. Le rookie Pedro Acosta, notamment, a été impressionnant de rapidité et n'a été devancé que par le vice-champion du monde Jorge Martin lors du shakedown du premier jour des tests IRTA après le warm-up.

Non moins remarquable : une Honda plus puissante et allégée a fait l'un des plus grands bonds (en termes de temps), Joan Mir a été une bonne seconde plus rapide que lors de son tour de qualification au GP de Malaisie 2023. Toutefois, il lui manquait encore près de sept dixièmes sur la tête.

Moins surprenant : la domination de Ducati s'est poursuivie de manière menaçante au cours des trois jours d'essais. Le top 10 de la feuille de temps combinée est resté sous le record de Pecco Bagnaia en pole position de novembre dernier, à savoir 1:57,491 min. Les quatre premiers ont même franchi la barre suivante en réalisant les premiers 1:56 sur le circuit international de Sepang dans des conditions optimales : Bagnaia, Martin, Bastianini et Alex Márquez.

Tous sur des Desmosedici, les trois premiers sur le tout dernier modèle GP24 de Borgo Panigale. Six pilotes Ducati se sont retrouvés dans le top 10. "Best of the rest" : le capitaine Aprilia Aleix Espargaró, cinquième, et le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder, septième. L'étonnant nouveau venu dans la catégorie, Acosta (Red Bull GASGAS Tech), neuvième, et la première Honda entre les mains de Mir complètent le top 10.

Les derniers fleurons de l'évolution aérodynamique

Jusqu'à présent, seules des tendances peuvent être dégagées de ces tests. Il reste encore deux jours d'essais au Qatar (19 et 20 février) avant que le premier package aéro et la spécification du moteur et pour toute la saison ne soient définis (à l'exception de Honda et Yamaha, dont le développement du moteur n'est pas gelé grâce aux nouvelles "concessions").

Certains développements aéro plus extravagants pourraient également disparaître avant le premier week-end de course. Extravagant à quel point ? Infiniment, si l'on pense par exemple à la boîte aux lettres de KTM sur l'aile. Celui-ci a donné lieu à de folles spéculations sur le fait de savoir si des ailes plus nombreuses mais plus petites signifiaient moins de résistance qu'un grand aileron avant, et si un winglet avec ce nouveau type de fixation était plus efficace que les "fork wings" introduits l'année dernière par Ducati et fixés à la partie supérieure suspendue du pied de fourche.

Les réponses sont spéculatives, mais importantes. Une pression d'appui plus élevée ("downforce") lorsque la moto est redressée réduit l'inclinaison du wheelie lors de l'accélération, mais augmente la résistance à l'air. Il faut donc des chevaux pour compenser cela. Il est bien connu que Ducati dispose de suffisamment de puissance, et KTM semble également en avoir beaucoup. Mais il est tout de même significatif que Yamaha soit loin d'être à la traîne lorsqu'il s'agit des packs aéro, qui sont devenus si sophistiqués. Oui, la vitesse de pointe de Fabio Quartararo était bonne - mais sans beaucoup d'ailerons.

Pour améliorer l'appui en position inclinée, les constructeurs de MotoGP poursuivent également leur développement avec assiduité. Des appendices supplémentaires sur la roue avant et sur le bras oscillant complètent les formes plus bombées du carénage "ground effect" avec la marche marquante sur le côté, qui semble désormais s'imposer aussi chez Ducati.

Márquez met en garde : plus de Formule 1, moins de spectacle

Tout le monde, loin de là, n'est pas ami de cette évolution aérodynamique fulgurante. Avec sa critique, Marc Márquez s'est fait l'écho de nombreuses personnes, justement parce que les manœuvres de dépassement et donc le sport automobile en souffrent. "Nous nous dirigeons vers la Formule 1. Le spectacle était meilleur avant", a fait remarquer la superstar espagnole en marge des tests de Sepang. Les ailerons amélioreraient certes le temps au tour, dixième par dixième, "mais pour les spectateurs, ce n'est pas perceptible".

Quelques-unes des dernières excroissances : Ducati combine les diffuseurs ("downwash ducts") derrière la roue avant avec un carénage latéral plus ventru, y compris une marche marquante et une prise d'air supplémentaire. Jusqu'à présent, il s'agissait soit de diffuseurs, soit d'une marche "ground effect". Les "downwash ducts" sont censés générer une pression d'appui à différents angles d'inclinaison. Le carénage latéral fortement bombé doit assurer une force descendante encore plus élevée, mais uniquement en cas de forte inclinaison.

Le design des sièges est également aventureux : Honda a introduit une combinaison ingénieuse de dents de stégosaure supplémentaires et d'une aile horizontale à l'arrière. L'aileron arrière à plusieurs canaux sur les KTM rappelle depuis longtemps les voitures de F1. Aprilia, en revanche, s'est manifestement inspiré de la Batmobile pour son nouvel arrière - et Aleix Espargaró a même demandé à ses ingénieurs d'ajouter un aileron supplémentaire pour le test du Qatar ! Dans ce contexte, l'arrière sobre de Yamaha semble déjà très démodé.

Yamaha et Honda ont le vent en poupe ?

En fin de compte, il s'agit toujours de motos et pour les constructeurs japonais, il y a eu au moins quelques signes encourageants, notamment grâce à la liberté que leur accorde le nouveau système de "concessions" - entre autres pas de restrictions de tests et pas de gel du développement des moteurs.

Yamaha est convaincu que son dernier moteur - le dernier du plateau à utiliser le concept de quatre cylindres en ligne - a permis d'améliorer les performances, même si Quartararo s'est dit préoccupé par le retard pris par son équipe dans le domaine de l'électronique - "des années et des années", a-t-il expliqué lors de son point presse à Sepang.

Le champion du monde 2021 a terminé 11e sur la feuille des temps combinée, à 0,85 seconde. Son nouveau coéquipier Alex Rins, 16e, a fini à 1,2 seconde. Il ne semble pas que Yamaha soit déjà prêt à se battre pour le titre cette année.

Le nouveau moteur de Honda a été salué par les pilotes comme une amélioration sensible, notamment grâce à une réponse plus douce et plus prévisible à l'accélérateur et à une meilleure puissance. Le nouveau venu Luca Marini ne peut faire la comparaison qu'avec sa Ducati de l'année dernière et a déclaré : "La différence est assez importante".

Contrairement à l'année dernière, les quatre pilotes Honda se sont cette fois-ci mis d'emblée d'accord sur l'une des variantes de châssis (plus légères). Ce qui est peut-être encore plus remarquable, c'est le fait que HRC ait engagé le cofondateur de Kalex, Alex Baumgärtel, comme conseiller.

Aprilia était loin d'être prête, mais Aleix Espargaró au moins était déjà rapide. KTM s'est bien défendu dans le peloton de tête et a donné une impression plus forte lors du premier test par rapport à l'année dernière. Les Autrichiens devraient conserver ce taux d'amélioration, car l'armada Ducati était presque impossible à freiner.

La Desmosedici GP23 de l'année dernière est toujours assez bonne pour gagner ; la nouvelle GP24 semble faire un pas en avant dès le premier essai. Le seul point faible du constructeur de Borgo Panigale : trop de pilotes rapides qui vont se disputer les points. Et l'un d'entre eux est Marc, l'impitoyable...

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183