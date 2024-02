Vento fresco di MotoGP - e i soliti sospetti?

Cosa c'è nell'aria per il 75° anniversario della GP? Beh, si tratta soprattutto di ali e winglet, spoiler e cucchiai, gruppi sella dal design non convenzionale e forme curve che danno l'impressione che le carenature siano affette da obesità strisciante.

Ci sono state alcune sorprese quando le ultime moto della MotoGP hanno affrontato la concorrenza per la prima volta in questo anno solare nei test ufficiali di Sepang la scorsa settimana. Non ultimo il debuttante Pedro Acosta, che è stato incredibilmente veloce ed è stato superato solo dal secondo classificato Jorge Martin dopo il warm-up nello shakedown del primo giorno di test IRTA.

Non meno notevole: una Honda più potente e snellita ha fatto uno dei più grandi balzi (di tempo), Joan Mir è stato un buon secondo più veloce rispetto al suo giro di qualificazione al GP della Malesia 2023, ma era ancora a quasi sette decimi dalla vetta.

Meno sorprendentemente, il dominio della Ducati è continuato minacciosamente nei tre giorni di test. La top 10 della classifica combinata dei tempi è rimasta al di sotto del record della pole di Pecco Bagnaia dello scorso novembre, 1:57.491. I primi quattro hanno addirittura superato la soglia successiva con i primi tempi di 1:56 al Sepang International Circuit in condizioni ideali: Bagnaia, Martin, Bastianini e Alex Márquez.

Tutti in sella a moto Desmosedici, i primi tre sull'ultimo modello GP24 di Borgo Panigale. Sei piloti Ducati sono entrati nella top 10. "Best of the Rest": il capitano dell'Aprilia Aleix Espargaró in quinta posizione e il pilota ufficiale Red Bull KTM Brad Binder in settima. Il sorprendente debuttante della classe Acosta (Red Bull GASGAS Tech) in nona posizione e la prima Honda nelle mani di Mir hanno completato la top 10.

Gli ultimi sviluppi aerodinamici

Finora dai test si possono ricavare solo tendenze. Mancano ancora due giorni di test in Qatar (19 e 20 febbraio) prima di determinare il primo pacchetto aerodinamico e le specifiche dei motori per l'intera stagione (con l'eccezione di Honda e Yamaha, il cui sviluppo dei motori non sarà congelato grazie alle nuove "concessioni").

Anche alcuni degli sviluppi aerodinamici più stravaganti potrebbero scomparire prima del primo weekend di gara. Quanto stravaganti? Estremamente, se si pensa all'attacco della cassetta delle lettere di KTM sul parafango. Questo ha portato a speculazioni sfrenate sul fatto che un numero maggiore di ali, ma più piccole, significhi una minore resistenza aerodinamica rispetto a un'ala anteriore di grandi dimensioni, e che un winglet con questo nuovo tipo di attacco sia più efficace delle "ali a forcella" introdotte dalla Ducati lo scorso anno, che sono attaccate alla parte superiore e molleggiata della gamba della forcella.

Le risposte sono speculative, ma importanti. Una maggiore pressione di contatto ("deportanza") quando la moto è in posizione verticale riduce la tendenza all'impennata in accelerazione, ma aumenta la resistenza dell'aria. Ciò significa che è necessaria una potenza in cavalli per compensare questa situazione. È risaputo che la Ducati ha una potenza sufficiente e anche la KTM sembra averne molta. Ma è significativo che la Yamaha sia in ritardo rispetto alla tendenza quando si tratta di pacchetti aerodinamici così elaborati. Sì, la velocità massima di Fabio Quartararo era buona, ma senza molte ali.

I produttori di MotoGP stanno lavorando duramente per migliorare la deportanza negli angoli di piega. Gli attacchi aggiuntivi sulla ruota anteriore e sul forcellone completano le forme più rigonfie della carenatura "effetto suolo" con il caratteristico gradino laterale, che ora sembra stia prendendo piede anche in Ducati.

Márquez avverte: più Formula 1, meno spettacolo

Non tutti sono fan di questo rapido sviluppo aerodinamico. Marc Márquez ha probabilmente parlato con l'animo di molti con la sua critica, proprio perché le manovre di sorpasso e quindi le gare ne risentono. "Stiamo andando verso la Formula 1. Una volta lo spettacolo era migliore", ha detto la superstar spagnola a margine del test di Sepang. Le ali possono migliorare il tempo sul giro di qualche decimo, "ma gli spettatori non lo notano".

Alcuni degli ultimi sviluppi: Ducati combina i diffusori ("condotti di deviazione") dietro la ruota anteriore con una carenatura laterale più rigonfia che include un gradino distintivo e una presa d'aria aggiuntiva. In precedenza, si trattava di diffusori o di un gradino "effetto suolo". I "condotti di scarico" sono progettati per generare deportanza a diversi angoli di piega. La pannellatura laterale fortemente curvata ha lo scopo di fornire una deportanza ancora maggiore, ma solo ad angoli di piega elevati.

Anche il design dei sedili è avventuroso: Honda ha introdotto un'ingegnosa combinazione di punte di stegosauro aggiuntive e un'ala orizzontale nella parte posteriore. Lo spoiler posteriore multicanale della KTM ricorda da tempo le auto di F1. L'Aprilia, invece, sembra essersi ispirata alla Batmobile per il nuovo posteriore e Aleix Espargaró vuole addirittura che i suoi ingegneri aggiungano un'ala supplementare per i test in Qatar! Il semplice posteriore Yamaha sembra decisamente antiquato in questa azienda.

Yamaha e Honda in ripresa?

Il punto è che si tratta pur sempre di moto e che ci sono stati almeno alcuni segnali incoraggianti per i costruttori giapponesi, anche grazie alle libertà concesse dal nuovo sistema di "concessioni", tra cui l'assenza di restrizioni sui test e il blocco dello sviluppo dei motori.

La Yamaha è fiduciosa che l'ultimo motore - l'ultimo in campo con il concetto di quattro cilindri in linea - abbia portato un miglioramento delle prestazioni, anche se Quartararo ha espresso preoccupazione per il ritardo della sua squadra in termini di elettronica - "anni e anni", ha spiegato nella sessione stampa di Sepang.

Il Campione del Mondo 2021 ha chiuso all'11° posto della classifica combinata dei tempi, a 0,85 secondi di distanza. Il suo nuovo compagno di squadra Alex Rins si è piazzato 16°, a 1,2 secondi di distanza. Non sembra che la Yamaha sia pronta a lottare per il titolo anche quest'anno.

Il nuovo motore Honda è stato elogiato dai piloti come un notevole miglioramento, soprattutto grazie a una risposta dell'acceleratore più fluida e prevedibile e a prestazioni migliori. Il nuovo arrivato Luca Marini può solo fare un paragone con la Ducati dell'anno scorso e ha detto: "La differenza è notevole".

A differenza dell'anno scorso, questa volta i quattro piloti Honda si sono trovati subito d'accordo su una delle varianti di telaio (più leggero). Forse è ancora più notevole il fatto che HRC abbia assunto come consulente il cofondatore di Kalex, Alex Baumgärtel.

Aprilia era tutt'altro che pronta, ma almeno Aleix Espargaró era già veloce. KTM ha tenuto bene il passo dei primi e ha fatto un'impressione più forte nel primo test rispetto all'anno scorso. Gli austriaci dovrebbero mantenere questo ritmo di miglioramento, dato che l'armata Ducati era quasi inarrestabile.

La Desmosedici GP23 dello scorso anno è ancora in grado di vincere; la nuova GP24 sembra essere un ulteriore passo avanti fin dall'inizio. L'unico punto debole della casa di Borgo Panigale: troppi piloti veloci che si tolgono punti a vicenda. E uno di questi è Marc, lo spietato...

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (6-8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183