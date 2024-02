Novos ventos no MotoGP - e os suspeitos do costume?

O teste de Sepang é um primeiro indicador, mas qual é o significado deste primeiro confronto no que respeita ao Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024? A avaliação do colunista do SPEEDWEEK.com Michael Scott.

O que é que está no ar para o 75º aniversário do GP? Bem, são principalmente asas e winglets, spoilers e colheres, assentos de design pouco convencional e formas curvas que dão a impressão de que as carenagens estão a sofrer de obesidade.

Houve algumas surpresas quando as mais recentes motas de MotoGP enfrentaram a concorrência pela primeira vez este ano, no teste oficial de Sepang, na semana passada. Não menos importante, o estreante Pedro Acosta, que foi impressionantemente rápido e só foi superado pelo segundo classificado, Jorge Martin, após o warm-up no shakedown do primeiro dia de testes IRTA.

Não menos notável: uma Honda mais potente e mais esguia deu um dos maiores saltos (em termos de tempo), Joan Mir foi um bom segundo mais rápido do que na sua volta de qualificação para o GP da Malásia de 2023. No entanto, ficou ainda a quase sete décimos do primeiro lugar.

Menos surpreendente é o facto de o domínio da Ducati ter continuado nos três dias de testes. O top 10 da tabela de tempos combinados manteve-se abaixo do recorde da pole de Pecco Bagnaia de novembro passado, 1:57.491 min. Os quatro primeiros até quebraram a marca seguinte com os primeiros tempos de 1:56 no Circuito Internacional de Sepang em condições ideais: Bagnaia, Martin, Bastianini e Alex Márquez.

Todos eles com motos Desmosedici, os três primeiros com o mais recente modelo GP24 de Borgo Panigale. Havia seis pilotos da Ducati entre os 10 primeiros. Os "Melhores do Resto": o capitão da Aprilia Aleix Espargaró em quinto e o piloto de fábrica da Red Bull KTM Brad Binder em sétimo. O surpreendente estreante na classe, Acosta (Red Bull GASGAS Tech) em nono e a primeira Honda nas mãos de Mir completaram o top 10.

Os últimos desenvolvimentos aerodinâmicos

Até ao momento, apenas se podem retirar tendências dos testes. Ainda faltam mais dois dias de testes no Qatar (19 e 20 de fevereiro) para que o primeiro pacote aerodinâmico e a especificação do motor para toda a época sejam determinados (com exceção da Honda e da Yamaha, cujo desenvolvimento do motor não será congelado graças às novas "concessões").

Alguns dos desenvolvimentos aerodinâmicos mais extravagantes poderão também desaparecer antes do primeiro fim de semana de corridas. Quão extravagantes? Extremamente, se pensarmos na fixação da caixa de correio da KTM no guarda-lamas. Isto levou a uma especulação selvagem sobre se mais asas, mas mais pequenas, significavam menos resistência do que uma asa dianteira grande, e se uma asa com este novo tipo de fixação seria mais eficaz do que as "asas de forquilha" introduzidas pela Ducati no ano passado, que estão ligadas à parte superior da perna da forquilha.

As respostas são especulativas, mas importantes. Uma maior pressão de contacto ("downforce") quando a mota está na vertical reduz a tendência para o wheelie durante a aceleração, mas aumenta a resistência do ar. Isto significa que é necessária potência para compensar este facto. É sabido que a Ducati tem potência suficiente, e a KTM também parece ter muita potência. Mas é revelador que a Yamaha esteja a ficar muito atrás da tendência quando se trata dos agora tão elaborados pacotes aerodinâmicos. Sim, a velocidade máxima de Fabio Quartararo foi boa - mas sem muitas asas.

Os fabricantes de MotoGP também estão a trabalhar arduamente para melhorar a força descendente em ângulos de inclinação. As fixações adicionais na roda dianteira e no braço oscilante complementam as formas mais bulbosas da carenagem de "efeito solo" com o distinto degrau lateral, que agora também parece estar a ganhar terreno na Ducati.

Márquez avisa: Mais Fórmula 1, menos espetáculo

Nem toda a gente é fã deste rápido desenvolvimento aerodinâmico. Marc Márquez provavelmente falou da alma de muitos com a sua crítica, precisamente porque as manobras de ultrapassagem e, portanto, as corridas sofrem com isso. "Estamos a caminhar para a Fórmula 1. O espetáculo costumava ser melhor", disse a estrela espanhola à margem do teste de Sepang. As asas podem melhorar o tempo de volta em décimos, "mas os espectadores não se apercebem disso".

Alguns dos últimos desenvolvimentos: a Ducati combina os difusores ("downwash ducts") atrás da roda dianteira com uma carenagem lateral mais volumosa, incluindo um degrau distintivo e uma entrada de ar adicional. Anteriormente, ou eram difusores ou um degrau de "efeito de solo". As "condutas downwash" foram concebidas para gerar downforce em diferentes ângulos de inclinação. Os painéis laterais fortemente curvos destinam-se a proporcionar ainda mais força descendente, mas apenas em ângulos de inclinação elevados.

O design das unidades de assento também é aventureiro: A Honda trouxe uma combinação engenhosa de espigões Stegosaurus adicionais e uma asa horizontal na traseira. O spoiler traseiro multi-canal da KTM há muito que faz lembrar os carros de F1. A Aprilia, por outro lado, foi aparentemente inspirada pelo Batmobile para a nova traseira - e Aleix Espargaró até quer que os seus engenheiros adicionem uma asa adicional para o teste do Qatar! A traseira simples da Yamaha parece decididamente antiquada nesta companhia.

Yamaha e Honda em ascensão?

O que importa é que estas continuam a ser motos e houve pelo menos alguns sinais encorajadores para os fabricantes japoneses, sobretudo graças às liberdades concedidas pelo novo sistema de "concessões" - incluindo a ausência de restrições de testes e de congelamento no desenvolvimento de motores.

A Yamaha está confiante de que o mais recente motor - o último no campo com o conceito de quatro cilindros em linha - trouxe uma melhoria no desempenho, embora Quartararo tenha expressado preocupação com o quão atrás a sua equipa está em termos de eletrónica - "anos e anos", explicou na sua sessão de imprensa em Sepang.

O Campeão do Mundo de 2021 terminou em 11º lugar na tabela de tempos combinados, a 0,85 segundos do ritmo. O seu novo companheiro de equipa, Alex Rins, terminou em 16º, 1,2 segundos atrás. Não parece que a Yamaha esteja pronta para a luta pelo título novamente este ano.

O novo motor da Honda foi elogiado pelos pilotos como uma melhoria notável, especialmente graças a uma resposta mais suave e previsível do acelerador e a um melhor desempenho. O recém-chegado Luca Marini só pode fazer uma comparação com a Ducati do ano passado e disse: "A diferença é muito grande."

Em contraste com o ano passado, desta vez os quatro pilotos da Honda concordaram imediatamente com uma das variantes do chassis (mais leve). Talvez ainda mais notável seja o facto de a HRC ter contratado o cofundador da Kalex, Alex Baumgärtel, como consultor.

A Aprilia estava tudo menos pronta, mas pelo menos Aleix Espargaró já era rápido. A KTM manteve-se bem na frente do pelotão e deixou uma impressão mais forte no primeiro teste em comparação com o ano passado. Os austríacos devem manter este ritmo de melhoria, uma vez que a armada da Ducati foi quase imparável.

A Desmosedici GP23 do ano passado ainda é suficientemente boa para vencer; a nova GP24 parece ser mais um passo em frente desde o início. O único ponto fraco do construtor de Borgo Panigale: demasiados pilotos rápidos que vão tirar pontos uns aos outros. E um deles é Marc, o impiedoso...

Teste de MotoGP em Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183