Johann Zarco : les couleurs du LCR-Castrol et beaucoup de confiance

En 2019, Johann Zarco a déjà participé à trois courses avec LCR, à l'époque en tant que remplaçant de Nakagami, mais sous les couleurs d'Idemitsu. En 2024, le Français courra pour le LCR Honda Castrol et le design vert et rouge correspondant a été dévoilé jeudi lors d'un lancement numérique.

Selon lui, l'expérience acquise au cours des années précédentes a donné au pilote de 33 ans la confiance nécessaire pour relever le défi d'un passage dans le camp Honda. "J'ai compris que je pouvais l'apprécier même dans les moments difficiles", a expliqué Johann lors de la présentation de l'équipe. "2024 a bien commencé, Honda a fait beaucoup de changements et je suis prêt à en profiter".

Le double champion du monde Moto2, qui a réalisé son rêve de longue date de gagner en MotoGP l'année dernière encore à Phillip Island sur la Pramac-Ducati, s'est montré tout à fait optimiste après le test de Sepang pour se mêler aux leaders dans un avenir proche sur la RC213V : "Je suis plutôt content du feedback que je reçois de la moto. Je sens que je fais les progrès dont j'ai encore besoin en tant que pilote. Avec ces progrès [dans le pilotage] et les améliorations apportées à la moto, je pense que nous serons en mesure de nous battre en tête. Je crois que c'est possible".

En ce qui concerne les objectifs concrets, le nouveau venu chez Honda a déclaré : "Je fais des courses parce que je veux sentir que je peux me battre pour des podiums - ou plus si l'occasion se présente. Avec la nouvelle moto, j'ai la motivation et le sentiment que c'est possible. Je ne peux pas citer de classement précis comme objectif. Je suis habituellement assez constant, donc ce serait peut-être de ramener Honda au moins dans le top 10 du championnat du monde".

"La moto est maintenant assez bonne pour la chasse au chrono", affirme Zarco avec conviction, malgré sa 16e place sur la feuille des temps combinée des tests de Sepang - notamment parce qu'il était encore occupé à faire des essais le dernier jour en Malaisie, alors qu'une grande partie de la concurrence était en "time attack" dans des conditions optimales, aux heures relativement fraîches du matin. Son collègue de marque Joan Mir a tout de même complété le top 10.

"Le point faible se situe peut-être encore lorsque nous effectuons de nombreux tours d'affilée. Le pneu arrière est alors en difficulté, ce qui peut nous poser des problèmes en course. Le potentiel de la moto pour réaliser un temps au tour rapide avec un pneu frais n'existait pas auparavant sur la Honda. C'est donc déjà un grand point qu'ils ont réglé. Nous allons voir comment le point suivant peut être résolu. Il sera intéressant de voir le comportement de la moto sur un autre circuit au Qatar", a déclaré Zarco en référence aux tests du Qatar qui auront lieu lundi et mardi de la semaine prochaine.