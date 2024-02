Johann Zarco: i colori della LCR Castrol e tanta fiducia

Il nuovo arrivato in Honda Johann Zarco ha appena svelato il suo nuovo look per la stagione 2024 della MotoGP. L'approccio dell'esperto francese alla nuova sfida.

Johann Zarco ha già disputato tre gare con la LCR nel 2019, anche se con i colori Idemitsu in sostituzione di Nakagami. Nel 2024, il francese si schiererà con la LCR Honda Castrol e il relativo design verde e rosso è stato svelato giovedì in occasione del lancio digitale.

L'esperienza degli ultimi anni ha dato al 33enne la fiducia necessaria per affrontare la sfida del passaggio alla Honda. "Ho capito che posso divertirmi anche nei momenti difficili", ha spiegato Johann in occasione del lancio della squadra. "Il 2024 è iniziato bene, la Honda ha fatto molti cambiamenti e io sono pronto a godermelo".

Il due volte campione del mondo della Moto2, che lo scorso anno ha coronato il sogno di vincere la MotoGP in sella alla Ducati Pramac a Phillip Island, dopo il test di Sepang si è detto ottimista sulla possibilità di essere tra i protagonisti della RC213V nel prossimo futuro: "Sono abbastanza contento del feedback che sto ricevendo dalla moto. Sento che sto facendo i progressi di cui ho bisogno come pilota. Con questi progressi [nello stile di guida] e con i miglioramenti sulla moto, credo che saremo in grado di lottare davanti. Credo che sia possibile".

Il nuovo arrivato in Honda ha spiegato il suo obiettivo specifico: "Corro perché voglio sentirmi in grado di lottare per il podio, o anche di più se si presenta l'occasione. Con la nuova moto, ho la motivazione e la sensazione che sia possibile. Non posso indicare una posizione specifica come obiettivo. Di solito sono abbastanza costante, quindi forse sarebbe quello di riportare almeno la Honda nella top 10 del campionato mondiale".

"La moto ora è anche abbastanza buona sui tempi", è convinto Zarco nonostante il 16° posto nella classifica combinata dei tempi del test di Sepang - anche perché era ancora impegnato nel lavoro di prova nell'ultimo giorno in Malesia, quando la maggior parte della concorrenza è andata in "time attack" nelle ore relativamente più fresche del mattino in condizioni ottimali. Dopotutto, il suo collega di marca Joan Mir ha completato la top 10.

"Forse il punto debole è quando facciamo molti giri di fila. Il pneumatico posteriore si mette in difficoltà e questo può crearci problemi in gara. Tuttavia, il potenziale della moto di fare un giro veloce con una gomma fresca era qualcosa che la Honda non aveva prima. Questo è un punto importante che hanno risolto. Vedremo come risolvere il prossimo punto. Sarà interessante vedere il comportamento della moto su un'altra pista in Qatar", ha detto Zarco, riferendosi ai test in Qatar di lunedì e martedì della prossima settimana.